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Hükümsüz dizisi ne zaman başlayacak? Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda yayınlanacak Hükümsüz dizisi ne zaman başlayacak? Hükümsüz dizisinin konusu ne? Hükümsüz dizisinde hangi oyuncular olacak?

17 Aralık 2020 Perşembe 01:15
Hükümsüz dizisi ne zaman başlayacak? Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
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Acun Ilıcalının intenet tabanlı dijital platformu olan Exxen’de başlayacak Hükümsüz dizisi oyuncuları kimdir? Dizi konusu nedir? Ve ne zaman başlayacağına dair detaylı bilgiler haberimizde yer almaktadır. 

Hükümsüz dizisi yapımcılığını önemli projelerin yapımcısı olan Mustafa Uslu üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak senaristliğini ise Oğulcan Kırca, Mert Dikmen ve Fulya Özcan kaleme alıyor. Yılbaşından sonra yayın hayatına başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu başrollerde olacaklardır.

Günümüzde en çok değinilen konulardan kadına şiddet konusu ele alınacaktır dizide. Dizinin sloganından da anlaşılacağı üzere kadına şiddeti önlemek adına konu işleyecek. Dizinin sloganı “Engellenebilir her ölüm cinayettir” şeklindedir. Dizinin henüz yayın tarihi verilmedi. Dizi çekimlerinin ise İzmir’de yapılacağı belirtildi. 

 Başrol Avukat Esma – Burçin Terzioğlu kimdir?

9 Mart 1980 İstanbul doğumlu olan Burçin Terzioğlu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Aktör Stüdyo – Özel Sahne Diksiyon eğitimleri aldı. Oyunculuk hayatına küçük yaşta başlayan Terzioğlu, ilk oyunculuğuna 1985 yılında iken 5 yaşında Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleri ile başlamıştır. Kadın İsterse adlı dizide Demet karakteriyle adını duyurdu. Ardından Ezel dizisinde Ramiz Karaeski’nin kızı Azad Karaeski karakterine hayat verdi. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde ise Ayşegül karakteri ile adından söz ettiren başarılı oyuncu pek çok dizi ve filmlerde oyunculuğunu sergilemiştir. Şimdi ise ekranlara Hükümsüz dizi ile gelecek.

Alican Yücesoy kimdir?

22 Ekim 1982 İstanbul doğumlu olan Alican Yücesoy, Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezundur. İstanbul Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda 2003 yılında profesyonel olarak sahne aldı. Televizyonla karşılaşması ilk olarak 2013 yılında Pilli Bebek dizisi ile oldu. 2007 yılında Zoraki Koca dizisinde Tarık karakterine hayat verdi. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Yücesoy aynı zamanda 9 Kere Leyla, Menajerimi Ara gibi projelerde de rol aldı. 

Hande Doğandemir kimdir?

22 Kasım 1985 Ankara doğumlu olan Hande Doğandemir, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Üniversite eğitimi sırasında Erasmus programı ile Fransa’ya gitmiş ve üniversite eğitimini Lille şehrinde tamamlamıştır. Oyunculuk kariyerine ise 2009 yılında Kahramanlar dizisinde Zeynep karakterine hayat vermesi ile oldu. 2014 yılında ise Bana Masal Anlatma filminde Ayperi’ye hayat verdi. Muhteşem Yüzyıl, Hayatımın Aşkı, Can Kırıklıkları ve en son olarak da Tv8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde eşinden şiddet gören hande karakteri ile ekranlardaydı.

 İsmail Hacıoğlu kimdir?

30 Kasım 1985 İstanbul doğumlu İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden eğitim almıştır. Küçük yaşlardan beri ekran başında olan Hacıoğlu, Bir İstanbul Masalı dizisinde Ozan karakteri ile rol aldı. Oynadığı diziden ödüller alan başarılı oyuncu 2006 yılında Sınav filminde Mert karakterine hayat verdi. Kabadayı sineme filminde Murat karakteri ile daha çok tanınmaya başlandı. Bir çok sinema filminde oynayan başarılı oyuncu en son Ayla filminde rol aldı. Şimdi ise FOX TV’de yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Cihan karakteri ile oynamaktadır. Hükümsüz dizisinin oyuncu kadrosu içinde olacak.



Son Güncelleme: 17.12.2020 01:15
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Anahtar Kelimeler:
HükümsüzExxenAcun IlıcalıTv8
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