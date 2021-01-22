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Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Hükümet Kadın filmi konusu, oyuncu kadrosu ve nerede çekildi sorularını araştırıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 01:06
Hükümet Kadın filmi konusu ve oyuncuları
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Başrollerinde Sermiyan Midyat, Ercan Kesal ve Demet Akbağ’ın yer aldığı Hükümet Kadın filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Dönem filmi olan Hükümet Kadın filminde Xate hanımın belediye reisliğine uzanan macerası anlatılıyor.

Hükümet Kadın konusu nedir?

Sekiz çocuk annesi olan Xate, kocası Aziz Veysel Bey’in ani şekilde ölümünün ardından kocasının görev yaptığı Midyat Belediye Başkanlığı koltuğunu geri almak için yola koyulur. Okuma yazma bilmeyen ancak çok zeki bir kadın olan Xate hanım halk tarafından belediye reisi seçilir ve kocasının hep yapmak istediği büyük projeyi yapmak için çalışmalara başlar. Xate Başkan, kısa zaman içerisinde beldeye elektrik ve su getirir.

2013 yılında beyaz perdede yayınlanan ve çok beğenilen Hükümet Kadın filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran



Son Güncelleme: 22.01.2021 01:06
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Anahtar Kelimeler:
Hükümet KadınFilm
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