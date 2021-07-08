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Hugh Jackman Wolverine paylaşımlarıyla gündem oldu

X-Men serisinin efsane ismi Hugh Jackman hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Daha önce Wolverine karakterini canlandırmayacağını açıklayan Jackman, sosyal medyadaki paylaşımıyla gündem oldu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:54
Hugh Jackman Wolverine paylaşımlarıyla gündem oldu
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16 yıl boyunda Wolverine karakterine hayat veren ve en uzun süre bir karaktere hayat veren oyuncu olan Hugh Jackman sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Jacman ınstagram hesabı üzerinden X-Men ikonlu bir paylaşım yaptı. Ardından Marvel patronu Kevin Feige ile bir fotoğrafını da paylaşan Jackman’ın bu paylaşımları yeniden Wolverine karakterini oynayacak mı sorularını gündeme getirdi. Söz konusu paylaşımlara karşın 52 yaşındaki ünlü oyuncu bir daha Wolverine karakterini canlandırmayacağını söylemişti. Bazı kullanıcılar Jackman’ın alay etmek için bu tarz paylaşımlar yaptığını söylese de, W-Men hayranları paylaşımların ardından büyük heyecana kapıldı.


Son Güncelleme: 08.07.2021 12:54
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