Hugh Jackman ve Game of Thrones’un yapımcıları Netflix’te!

Dünyanın en ünlü, yetenekli ve yakışıklı oyuncularından olanyeni bir projeye imzasını atıyor. Marvel filmlerinde Wolverine rolünü üstlenen ve The Greatest Showman gibi büyük filmlerde yer alan yetenekli oyuncu, bu sefer deile birlikte çalışacağını açıkladı. Avustralyalı oyuncu aynı zamanda sesiyle de ünlü. 52 Yaşında olan oyuncuyu, düzenlediği birçok konser sayesinde de tanıyabilirsiniz.

Game of Thrones’un yapımcılarıyla birlikte çalışacak olan Hugh Jackman, Netflix’in yeni bir dizisinde yönetmenlik yapacak. Merakla beklenen dizinin ilham kaynağı ise dünyaca ünlü The Overstory isimli roman. Ormanların yok edilişini konu alan bu kitabın diziye nasıl uyarlanacağı merak konusu. Bu kadar dev bir kadroyla duyurulan dizi hakkında henüz hiçbir şey belli değil. İlerleyen zamanlarda dizinin nasıl kitap üzerinden uyarlanacağına ve çıkış tarihine dair açıklamalar görmeyi beklemekteyiz.

