How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?

How I Met Your Father dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Sophie karakteri eşi ile tanışma hikâyesini arkadaş grubu ile yaşadıklarını oğluna anlatacak.
How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?
How I Met Your Father dizisinin hangi tarihte ekranlarda olacağı henüz bilinmezken yapımcılardan yakın bir zamanda açıklaması bekleniyor.
How I Met Your Father oyuncuları kimler?
Dizinin senaristleriyse, 'Love, Victor' dizisinin de yaratıcılarıdan olan Isac Aptaker ve Elizabeh Berger. How I Met Your Mother dizisinin yaratıcılarıdan Carter Bays ve Crag Thomas da yönetici yapımcı görevini üstlenecek.
Hulu'nun basın toplantısında konuşan Duf, How I Met Your Motherın büyük bir hayranı olduğunu ifade etti. How I Met Your Father projesi, beş sene önce yine gündeme gelmiş fakat dizi, CBS kanalı yetkilileri tarafından beğenilmemesi üzerine pilot bölümü sonrasında iptal edilmişti.