How I Met Your Father oyuncuları kimler? How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?

How I Met Your Father dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizide Sophie karakteri eşi ile tanışma hikâyesini arkadaş grubu ile yaşadıklarını oğluna anlatacak.

How I Met Your Father ne zaman yayınlanacak?

How I Met Your Father dizisinin hangi tarihte ekranlarda olacağı henüz bilinmezken yapımcılardan yakın bir zamanda açıklaması bekleniyor.

How I Met Your Father oyuncuları kimler?

How I Met Your Father dizisinde başrolde Hilary Duff rol alacak. Duff, Sophie karakterini canlandıracak. Hilary Duff ayrıca dizinin yapımcılarından biridir.

Dizinin senaristleriyse, 'Love, Victor' dizisinin de yaratıcılarıdan olan Isac Aptaker ve Elizabeh Berger. How I Met Your Mother dizisinin yaratıcılarıdan Carter Bays ve Crag Thomas da yönetici yapımcı görevini üstlenecek.

Hulu'nun basın toplantısında konuşan Duf, How I Met Your Motherın büyük bir hayranı olduğunu ifade etti. How I Met Your Father projesi, beş sene önce yine gündeme gelmiş fakat dizi, CBS kanalı yetkilileri tarafından beğenilmemesi üzerine pilot bölümü sonrasında iptal edilmişti.