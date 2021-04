How I Met Your father ne zaman başlıyor? How I Met Your Father oyuncuları kimler? Nerede yayınlanacak?

How I Met Your Father, dizinin başrol karakterlerini açıkladı. Peki dizinin diğer oyuncuları açıklandı mı? Dizi ne zaman başlayacak?

How I Met Your Father ne zaman başlıyor?

Dizinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

How I Met Your Father kaç bölüm olacak?

How I Met Your Father’ın kaç bölüm veya kaç sezon olacağı henüz bilinmiyor. How I Met Your Mother 9 sezon sürmüştü aynı şekilde How I Met Your Father’ın da uzun bir süre devam etmesi bekleniyor.

How I Met Your Father oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrolünde Hilary Duff’ın olacağı duyuruldu. Duff, dizide Sophie karakterini canlandıracak. Ancak diğer oyuncuların kim olduğu henüz açıklanmadı. Dizinin senaristliğini Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger üstlenecek. How I Met Your Mother dizisinde yer alan Carter Bays ve Craig Thomas, yeni dizide de yönetici yapımcı olacak.

How I Met Your Mother nedir?

HIMYM dizisi CBS kanalında, 19 Eylül 2005 tarihinde başlayıp 31 Mart 2014 tarihine kadar yayınlamış olan bir komedi dizisidir. Dizinin başrollerini Josh Radnor, Jason Segel, Neil Patrick Harris, Cobie Smulders ve Alyson Hannigan paylaşmıştır.

How I Met Your Mother konusu

Dizinin konusu 2030’da, Ted Mosby'nin çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatması üzerine kuruludur. Bir gün Ted’in, çocuklara: "Size annenizle nasıl tanıştığımı anlatacağım." demesiyle dizi başlar ve 2005 yılına döner. Bays ve Thomas dizideki arkadaşlığı kendi arkadaşlıklarından yola çıkarak kaleme almıştır.