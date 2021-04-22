How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?

2005 yılından 2014 yılına kadar dokuz sezon boyunca yayınlanan How I Met Your Mother’ın spin-off dizisi ‘How I Met Your Father’, Hulu platformunda yayınlanacak. İlk başrolün Hilary Duff olarak açıklandığı dizide, Sophie karakteri oğluna babasıyla tanışma hikayesini anlatacak.
How I Met Your Father dizisi ne zaman başlayacak?
Bir döneme damgasını vuran ve hâlâ büyük ilgiyle izlenen How I Met Your Mother dizisinin devamı niteliğinde olan yeni dizide Sophie ve arkadaş grubunun hikayeleri anlatılacak. Dizinin orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.
Hilary Duff How I Met Your Father dizisi için, Sophie karakterini canlandırmayı dört gözle beklediğini ve How I Met Your Mother dizisinin büyük bir hayranı olduğu dile getirdi.
Dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak Hulu platformunda yayınlanacağı kesinleşti.
Öte yandan orijinal dizi How I Met Your Mother’da Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Neil Patrick Harris (Baney Stinson), Jason Segel (Marshall Eriksen) ve Alyson Hannigan (Lily Aldrin) yer alıyordu.