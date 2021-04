How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?

2005 yılından 2014 yılına kadar dokuz sezon boyunca yayınlanan How I Met Your Mother’ın spin-off dizisi ‘How I Met Your Father’, Hulu platformunda yayınlanacak. İlk başrolün Hilary Duff olarak açıklandığı dizide, Sophie karakteri oğluna babasıyla tanışma hikayesini anlatacak.

How I Met Your Father dizisi ne zaman başlayacak?

Bir döneme damgasını vuran ve hâlâ büyük ilgiyle izlenen How I Met Your Mother dizisinin devamı niteliğinde olan yeni dizide Sophie ve arkadaş grubunun hikayeleri anlatılacak. Dizinin orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Dizide, How I Met Your Mother’ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alırken, başrol oyuncusu Hilary Duff yapımcılığı üstlenecek. 20h Television orijinal dizide olduğu gibi stüdyo olarak hizmet vermeye devam edecek.

Hilary Duff How I Met Your Father dizisi için, Sophie karakterini canlandırmayı dört gözle beklediğini ve How I Met Your Mother dizisinin büyük bir hayranı olduğu dile getirdi.

Dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak Hulu platformunda yayınlanacağı kesinleşti.

Öte yandan orijinal dizi How I Met Your Mother’da Josh Radnor (Ted Mosby), Cobie Smulders (Robin Scherbatsky), Neil Patrick Harris (Baney Stinson), Jason Segel (Marshall Eriksen) ve Alyson Hannigan (Lily Aldrin) yer alıyordu.