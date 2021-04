How I Meet Your Father Geliyor

2005-2014 yılları arasında dokuz sezon yayınlanan televizyon tarihinin en çok beğenilen komedi dizisi How I Met Your Mother’ın devam serisi geliyor. Dizide Josh Radnor’un canlandırdığı Ted Mosby 2030 yılında çocuklarına anneleri ile nasıl tanıştığını anlatıyordu. Bu sefer de How I Met Your Father adını alacak olan dizide Hilary Duff, Sophie karakteri ile çocuklarına babaları ile nasıl tanıştığını anlatacak.

Başrolde Hilary Duff’ın yer alacağı dizinin How I Met Your Mother ile bağlantılı olup olmayacağı tam açıklanmasa de başrolde Hilary Duff’ın Sophie karakterini canlandıracağı kesinleşti. Aslında altı yıl önce How I Met Your Father dizisinin pilot bölümleri çekilmiş fakat kanal yetkililerince onaylanmayıp dizi iptal edilmişti. Şimdi ise dizinin yönetmenliğini Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger’ın yapacağı dizi izleyici buluşmak için gün sayıyor.

Dizide rol olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Hilary Duff, Sophie’yi canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu ayrıca büyük bir How I Met Your Mother fanı olduğunu Isaac ve Elizabeth gibi muhteşem isimlerle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.