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House of the Dragon görselleri heyecan yarattı

George R. R. Martin kitaplarından HBO tarafından uyarlanan House of the Dragon dizisinden ilk görüntüler geldi. House of the Dragon görselleri heyecan yarattı.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:17
House of the Dragon görselleri heyecan yarattı
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Dünyanın gelmiş geçmiş en çok izlenen ve en çok sevilen dizilerinin başında gelen Game of Thrones’un geçmiş dönemlerini anlatacak olan House of the Dragon dizisinden ilk görüntüler geldi. House of the Dragon dizisinden ilk görüntülerin gelmesinin ardından sosyal medyada yer yerinde oynadı. House of the Dragon dizisi çerçevesinde Game of Thrones’tan tam 300 yıl öncesine gidilecek.

House of the Dragon dizisinin yayınlanan kapak görselindeki oyunculardan biri olan Emma D’Arcy, dizide Prenses Rhaenyra Targaryen karakterine hayat verecek. Bir diğer oyuncu Matt Smith, dizide Prens Daemon Targaryen karakterine hayat verecek. Steve Toussaint, dizide Lord Corlys Velaryon karakterine hayat verecek. Dizinin ilk görselleri insanlarda heyecan oluşturdu.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17
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Anahtar Kelimeler:
HboHouse Of The Dragon
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