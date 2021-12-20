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Hometown Cha-Cha-Cha dizisinin konusu nedir?

Hometown Cha-Cha-Cha dizisi Netlflix'te yayınlanmaya başladı. Dizi ,Romantik-komedi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hometown-Cha-Cha dizisinin konusu araştırılmaktadır. Hometown Cha-Cha-Cha dizisinin konusu nedir? Bu haberimizde Hometown-Cha-Cha-Cha dizisinin konusunu sizler için derledik. İşte Hometown Cha-Cha- Cha dizisinin konusu...

20 Aralık 2021 Pazartesi 15:18
Hometown Cha-Cha-Cha dizisinin konusu nedir?
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Başka zamanlarda bu temayı temsil eden içeriklerle karşılaşmış olsak da Kore draması ne olursa olsun uzun bölümlerden ve nispeten yavaş ilerleyen Kore dramalarından kurtulma fırsatımız oluyor. Birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra benzer bir temaya sahip ancak diğerlerinden farklı olan bir diziyle karşılaştık. Hometown cha-cha dizisinin kurgusu  ve süreçleri standart olsa da romantik komedi üçlemesi göz kamaştırıyor ve estetik görüntüsü, samimi oyuncu kadrosu ve nispeten hoş alt metni ile klişe kavramlardan kurtulmaya çalışıyor. Bu, son Kore drama incelemelerinde özellikle  hikayenin yavaş tempolu ve sıkıcı ilerlemesinden çok uzak; daha akıcı, izlemesi daha kolay ve neşeli görünüyor. Hometown cha-cha dizisinin konusu nedir?

Hometown cha-cha dizisi

Genç, güzel ve enerjik bir kadını hikayenin merkezinde yer alır. Yoon  Hye-Jin. Seul'de yaşayan nispeten yalnız ama çok başarılı bir diş hekimi olarak karşımıza çıkar.Fakat patronuyla son tartışmasından sonra işini kaybeder.Bu nedenle dişçilik endüstrisinde popüler olmayan bir kişi olmuştur.Günler geçtikçe iş bulamamış, kredi kartı, kira ve diğer sebeplerden dolayı ağır borç altına girmiştir. Bu nedenle hayalini kurduğu kliniği açmak için yeterli birikiminin olmadığını fark edecektir.

Shin Ha-Eun tarafından yaratılan  dizide ilk yarım saatin çoğunu Yoon  Hye -Jin ile geçirdi. Genç kadının yalnızlığını, hırsını, işsizliğini ve bunalımını gözler önüne sererken, hikayenin ilk dönüm noktasını sunmaya hazırdır. Rahmetli annesinin doğum günü olduğunu hatırlayan genç kadın, annesini güzel anılarının olduğu küçük kasabaya (Gongjin) gitti.

Artık olay örgüsü temel olarak işlendiğine göre… Gerisi, romantizmin zirvesini yaşamamıza izin veren,  ve komedinin başlangıcını başlatmamıza izin veren kişinin ortaya çıkmasıyla başlar. Bu kişi   Hong   Du-Sik. Kasabada tesadüfen genç bir kadının hayatına giren yakışıklı oyuncu, diğer Kore dizilerinden farklı hissettirecek keyifli bir izleme süreci yaratacak. Buna ek olarak, Yoon Hye-Jin kasabada isteksizce kalacak. Ve bu kasabayı istediği klinik olarak kullanacak...

Klişe gibi dursa da eğlenceli bir dizi olarak karşımıza çıkar. Dizinin ilk 2 bölümü gönüllerinizi fethedebilir. Hikaye akışı ve duygusallığı ile dizi ön plana çıkmaktadır.Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimle yer almaktadır;

Shin Min-A – Yoon Hye-Jin

Kim Seon-Ho – Hong Du-Sik

Byun Sung Tae – Jun

In Gyo Jin – Jang Yeong Guk

Lee Suk Hyeong – Kang Do Ha

Kim Min Seo – Oh Ju Ri

Im Sung Mi – Hwang Ji Won

Jo Han Chul – Oh Chae Jun

Lee Bong Ryun – Yeo Hwa Jeong

Kang Hyung Suk – Choi Eun Chul

 


Son Güncelleme: 20.12.2021 15:18
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Hometown Cha-Cha-Cha Dizisinin KonusuHometown Cha-cha-cha Dizisi Netflix
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