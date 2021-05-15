Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?

2006 yılında vizyona giren yerli komedi filmi Hokkabaz televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Cem Yılmaz bu filmin senaryosunu kaleme alırken aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenmiştir.

Hokkabaz filmi konusu ne?

Çocukluğundan itibaren sihirle ilgilenen İskender, büyüdüğünde de sihirbaz olmuştur. Yakın arkadaşı Maradona ile gösteri yapan İskender’i herkes küçümser. İskender tüm işleri alt üst eder ve son şansı olarak tuneye çıkarak para kazanmak ister. Ancak bu tuneye çıkmaları için İskender’in Kıbrıs gazisi babası Sait’in arabası lazımdır. Sait onlara arabayı tek şartla verir oda kendisini Çanakkale’ye götürmeleridir.

Mecburen teklifi kabul eden ikili tuneye çıkar. Tune sırasında araları kötü olan Sait ve İskender baba oğlun arası düzelmeye başlar. Ancak ekibin başı maceradan bir türlü kurtulamaz.

Hokkabaz filmi nerede çekildi?

Hokkabaz filminin çekimleri İstanbul’un Şişli, Sirkeci semtlerinde başlamış ardından Çanakkale’de devam etmiştir. Çanakkale’nin tarihi yerleri Gelibolu, Eceabat, Alçıtepe ve Şehitler Abidesi bölgelerinde çekimler gerçekleştirilmiştir.

Hokkabaz filmi oyuncuları kim?

Hokkabaz filminde yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şu şekildedir;

Cem Yılmaz (İskender Tünaydın)

Mazhar Alanson (Sait Tünaydın)

Özlem Tekin (Fatma Nur Gaye Türksönmez)

Tuna Orhan (Maradona - Orhan Direk)

Tuncer Salman (Aslan Türksönmez)

Kemal İnci (Cemal Ağa)

Gürgen Öz (Erkut)

Caner Alkaya (Samidin)

Ayçe Abana (Nuran Denizgünü)

Bahtiyar Engin (Gazanfer Denizgünü)

Ezgi Mola (Hemşire)

Metin Keçeci (Çoban)

Can Yılmaz (Göz doktoru)