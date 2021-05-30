Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü film serisi Hobbit’in üçüncü ve son filmi Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı televizyon ekranlarına geliyor. 2013 yılında vizyona giren ve yayınlandığı dönem çok beğenilen serinin üçüncü filmi 1937 yılında kaleme alınan Hobbit romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır.

Hobbit 3 filmi 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 23:30’da ATV ekranlarından yayınlanacak.

Hobbit 3 konusu ne?

Ejderha Smaug ile karşı karşıya gelen günahkar Hobbit Gollum’dan meşhur güç yüzüğünü alır. Bilbo’yu hala yepyeni maceralar beklemektedir. Yurtlarına kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug2un Göl Kasabası’nın masum yerlilerini üzerine göndermesiyle yeniden macera başlar. Thorin Meşekalka ise Arkentaşı’nı aramaktadır.

Thorin’e yardımcı olmayan Bilbo tehlikeli bir seçin yapacaktır. Bu sırada Lord Sauron hazırlığı sinsi planı devreye sokar. Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü gönderilir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır. Ya birlikte savaşacaklar ya da birlikte yok olacaklar.

Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı filmi oyuncuları kim?

Ian McKellen: Gandalf

Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)

Richard Armitage: Thorin Meşekalkan

Lee Pace: Thranduil

Evangeline Lilly: Tauriel

Luke Evans: Bard

Orlando Bloom: Legolas

Ken Stott: Balin

Graham McTavish: Dwalin

Dean O’Gorman: Fíli

Aidan Tuner: Kíli

Cate Blanchett: Galadriel

Hugo Weaving: Elrond

Mark Hadlow: Dori

Jed Brophy: Nori

Adam Brown: Ori

John Callen: Óin

Peter Hambleton: Glóin

William Kircher: Bifur