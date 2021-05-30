Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları

Dünyaca ünlü film serisi Hobbit’in üçüncü ve son filmi Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı televizyon ekranlarına geliyor. 2013 yılında vizyona giren ve yayınlandığı dönem çok beğenilen serinin üçüncü filmi 1937 yılında kaleme alınan Hobbit romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılmıştır.
Hobbit 3 filmi 29 Mayıs Cumartesi akşamı saat 23:30’da ATV ekranlarından yayınlanacak.
Hobbit 3 konusu ne?
Ejderha Smaug ile karşı karşıya gelen günahkar Hobbit Gollum’dan meşhur güç yüzüğünü alır. Bilbo’yu hala yepyeni maceralar beklemektedir. Yurtlarına kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug2un Göl Kasabası’nın masum yerlilerini üzerine göndermesiyle yeniden macera başlar. Thorin Meşekalka ise Arkentaşı’nı aramaktadır.
Thorin’e yardımcı olmayan Bilbo tehlikeli bir seçin yapacaktır. Bu sırada Lord Sauron hazırlığı sinsi planı devreye sokar. Yalnız Dağ saldırısı için dört Ork bölüğü gönderilir. Şimdi Cüce, Elf ve İnsanların önünde iki seçenek vardır. Ya birlikte savaşacaklar ya da birlikte yok olacaklar.
Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı filmi oyuncuları kim?
Ian McKellen: Gandalf
Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)
Richard Armitage: Thorin Meşekalkan
Lee Pace: Thranduil
Evangeline Lilly: Tauriel
Luke Evans: Bard
Orlando Bloom: Legolas
Graham McTavish: Dwalin
Dean O’Gorman: Fíli
Aidan Tuner: Kíli
Cate Blanchett: Galadriel
Hugo Weaving: Elrond
Mark Hadlow: Dori
Jed Brophy: Nori
Adam Brown: Ori
John Callen: Óin
Peter Hambleton: Glóin
William Kircher: Bifur