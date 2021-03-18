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Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?

Dünya genelinde popüler olan Hızlı ve Öfkeli filmi milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenmeye devam ediyor. 9’uncu serisi ile karşımıza çıkan film yeni sezonu ne zaman başlayacak? Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona giriyor? İşte film hakkında tüm detaylar haberimizde

18 Mart 2021 Perşembe 15:13
Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyona girecek?
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Birçok ülkede oldukça beğenilerek izlenmeye devam eden muhteşem seri Hızlı ve Öfkeli 9 ile geri geliyor. Meraklı ve heyecanlı izleyicileri filmin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman başlayacak? İşte film hakkında merak edilenler

Hızlı ve Öfkeli 9  ne zaman çıkacak?

Dünya genelinde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerinde zorluk yaşayan film Mayısıs ayının ilk zamanlarında gösterime girmesi beklenirken filmin vizyon tarihi ertelendi. Açıklamayı twitter üzerinden yapan yapımcı Hızlı ve Öfkeli 9 ‘un 28 Mayısıs 2021 tüm dünyada aynı anda yayınlanacağı duyuruldu.

Hızlı ve Öfkeli 9 film oyuncu kadrosu!

Filmin kadrosunda Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster,

 2012 yılından itibaren tüm serilerde kendini gösteren Dwayne Johnson, bu filmde yer almayacak



Son Güncelleme: 18.03.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve Öfkeli9Film
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