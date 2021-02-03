Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı ve filminin konusu

İlk filmi 2 Kasım 2001 tarihinde gösterime çıkan Hızlı ve Öfkeli aksiyon,macera ve yarış türlerini konu edinmektedir.Başrollerini Vin Diesel,Paul Walker gibi ünlü isimlerinin yer aldığı film günümüze kadar 8 film serisi ile karşımıza çıkmaktadır.

Filmin sevilen karakterlerinden birisi olan Amerikalı aktör Paul William Walker polis rolünü canlandırmıştır.Filmdeki adı Brian O’Conner’dır.30 Kasım 2013 tarihinde talihsiz bir trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetmiştir.

Büyük bir heyecan ve merakla beklenen serinin 9.filminin fragmanı yayınlanmıştır.2021 yılı içerisinde vizyona girmesi beklenen filmin geri dönülmesine seyirciler çok sevindi.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminin konusu nedir?

Son olaylardan sonra ailesi ile daha çok vakit geçirmek isteyen Dom,eşi ve oğlu ile beraber keyifli zamanlar geçirmektedir.Bir çok sevdiğini kaybeden karakter geçmişi ile baş başadır.Serinin 8.filmde seyircilerin hatırlayacağı karakter Cipher, Dom ve yanındakilerinin peşini bir türlü bırakmıyor.Hem düşmanları ile savaşmaya,bir yandan da ailesini koruma peşindedir.Fragmanda ki en şaşırılacak durum ise Dom’un bilmediği bir kardeşinin varlığı oldu.Jakob ve Cipher tarafından büyük maceralar başlıyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 ne zaman vizyonda olucak?

Fragmanının yayınlandığı filmin Pandeminin de etkisiyle 2 Nisan 2021 tarihinde sinemalarda yerini alacak.

Filmin kadrosunda hangi isimler var?

-Vin Diesel – Dominic Toretto

-John Jena – Jakob Toretto-Erkek kardeşi

-Michelle Rodriguez- Letty Ortiz – Toretto’nun eşi rolünde

-Tyrese Gibson – Roman Pearce

-Jordana Brewster – Mia Toretto – Kız Kardeşi

-Dwayne Johnson – Luke Hobbs

-Charlize Theron – Chiper

-Ludacris – Tej Parker

-Helen Mirren – Magdelene Shaw

-Nathalie Emmanuel – Ramsey

-Cardi B – Leysa

-Finn Cole