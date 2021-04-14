Hızlı ve Öfkeli 9 filmi fragmanı yayınlandı

İlk çıktığı günden beri gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli film serisi, aksiyon ve araba yarışı konseptinin birbirini karışmasıyla ortaya çıkmıştır. Başrollerinde Vin Diesel, John Cena ve Charlize Theron gibi başarılı isimleri bulunduğu Hızlı ve Öfkeli 9 filmi pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti. Ama fenomen filmden sevindiren haber geldi. Hızlı ve Öfkeli 9’un lansman öncesi fragmanı yayınlandı.

Hızlı ve Öfkeli, 9, serinin diğer filmlerine göre izleyenleri heyecanlandıran birkaç detaya sahiptir. Bu detayların başında ise Hızlı ve Öfkeli 6 filminin sonunda Deckard Shaw’ın çarptığı otomobil içinde patlayarak öldüğünü izlediğimiz Han karakterinin filme geri dönmesidir. Hızlı ve Öfkeli 9 filminde Dominic Toretto ve kardeşi Jakob’ın hikayesini yoğun bir şekilde izleneceği düşünülmektedir. Jakob, Dominic Toretto’dan intikam almak için ekibin baş düşmanı Cipher ile iş birliği yapmıştı. Paul Walker’ın hayatını kaybetmesiyle ekipten ayrılan Mia Toretto karakteri de filme geri dönen isim oldu.

Yayınlanan fragmanda Hızlı ve Öfkeli filminin bir kısmının uzayda geçeceği iddiaları doğrulamış oldu. Bilindiği üzere, serinin başrol oyuncularından Paul Walker, 2013 yılında Hızlı ve Öfkeli 7 filminin çekimleri sırasında bir bağış gecesine giderken trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine herkes filmin iptal edileceğini düşünürken, filmin yapımcıları özel bir efekt şirketiyle anlaşarak Paul Walker’ın yüzünü ve sesini kullanarak yerine kardeşi Cody Walker’ı oynatmıştı.

Hızlı ve Öfkeli 9, daha önce defalarca ertelenmesinden sonra büyük bir gişe hedefiyle 25 Haziran 2021’de vizyona girecektir.

