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Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!

İlk çıktığı günden beri gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli film serisi, aksiyon ve araba yarışı konseptinin birbirini karışmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha önce pandemi nedeniyle sürekli ertelenen başarılı yapım Hızlı ve Öfkeli 9 filminin fragmanı yayınlamıştır. Hızlı ve Öfkeli 9 filmini beyaz perdede izlemek isteyen seyirciler, filmin ne zaman vizyona gireceğini araştırmaya başladı. Peki Hızlı ve Öfkeli 9. filmi vizyona ne zaman çıkacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 01:30
Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm vizyona ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 9. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
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İlk çıktığı günden beri gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli 9 filmini fragmanı yayınlanmıştır. Pandemi nedeniyle sürekli ertelenen Hızlı ve Öfkeli filmi 9 filminin 25 Haziran 2021’de vizyona girmesi beklenmektedir. Hızlı ve Öfkeli filim serisinin ilk çıkış tarihinden itibaren Dominic Toretto’nun ailesinin geçmişine dair yeni detaylar ortaya çıkmaktadır. Yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini Daniel Casey’in üstlendiği Hızlı ve Öfkeli 9 filminde Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi başarılı oyuncular yer almaktadır. 

Hızlı ve Öfkeli film serisinin 9. bölümüne dair hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olan Vin Diesel açıklamalarda bulundu. Yeni serini öncekilerden farklı olacağını söyledi. Tokyo Drift'teki açılış konuşması da dahil olmak üzere Hızlı ve Öfkeli'nin sekiz bölümünün yedisinde yer alan Dom, Hızlı ve Öfkeli serisinin ana karakteri olarak önce suça, ardından daha küresel faaliyetlere odaklanan bir grubun lideri olarak hareket etmektedir.  Dom ve ekibi yıllardır yasadan kaçtıktan ve birçok yolsuz figürle karşı karşıya kalmıştır. Dom ve ekibi teröristlerle savaşmak için üst düzey hükümet ajanlarıyla ortaklık kurmaya başlamıştır.





Son Güncelleme: 15.04.2021 01:30
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve ÖfkeliVizyonFragman
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