Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. Filmi televizyon ekranlarına geliyor. Başrollerinde Vin Diesel, Jason Statham, Paul Walker, Dwayne Johnson gibi dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı film vizyona girdiği dönem büyük bir başarıya imza atmıştı. Film serinin ilk 6 filminden daha çok izlenmişti.

Hızlı ve Öfkeli 7 konusu

Toretto ve arkadaşları suç dünyasından uzaklaşmış ve her biri kendi hayatlarını kurmaya çalışmaktadır. Serinin 6.filminde Owen Shaw yakalanmış ve hastanelik olmuştu. Owen Shaw’ın abisi Deckard Shaw kardeşinin intikamını almak için plan yapar.

Deckard Toretto ve arkadaşlarının peşine düşer. Bu sırada ekip Tanrının Gözü adlı bilgisayar yazılımını ele geçirmek ve teröristlerin elinden almak için bir araya gelir. Ekip Tanrının Gözünü eline geçirerek Shaw’dan kurtulacaklarını düşünür. Ancak işler istedikleri gibi gitmeyecektir.

Hızlı ve Öfkeli 7 filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekildedir;

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)