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Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Hızlı ve Öfkeli serinin 6. Filmi televizyon ekranlarına yeniden yayınlanacak. İzleyiciler Hızlı ve Öfkeli 6 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Hızlı ve Öfkeli 6 filminde Vin Diesel ve arkadaşları bu kez özgürlükleri için yarışacak.

07 Ağustos 2020 Cuma 20:58
Hızlı ve Öfkeli 6 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Son yılların en sevilen ve en uzun film serilerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli filmi serisinin 6. Filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Serinin en sevilen filmlerinden biri olan film 2013 yılında beyaz perdede yer almış ve büyük başarı elde etmişti. Film şimdi de televizyon ekranlarında yayınlanacak. Serinin 6. Filminde Vin Diesel, Paul Waulker başrollerde yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli 6 konusu

Ekip Rio’da gerçekleştirdiği soygunun ardından 100 milyon dolar elde etmiş ve ardından dünyanın farklı ülkelerine dağılarak izlerini yok etmişti. Ekip zenginliğin ve lük yaşamın içinde hayatlarını sürse de aileden uzakta oldukları yaşamın burukluğunu yaşamaktadır.

Ekibin lideri Dominic Toredo kaçak yaşamından kurtulmak için önünce gelen fırsatı kullanmak ister. Bir suç örgütünün yakalanması için ekip bir araya gelir ve görevin sonunda ekibe özgürlükleri geri verilecektir. Dom bu görev sırasında eski aşkı Letty’i görür. Letty geçen bölümlerde ölmüş olarak biliniyordu. Dom özgürlüğünün yanı sıra eski aşkı Letty’i de geri götürmek ister ancak Letty’nin  hafızası yerinde değildir ve kimseyi tanımamaktadır. Dom ve arkadaşları zorlu görevin yanı sıra Letty’nin de kendilerine katılması için uğraşacaktır.

Hızlı ve Öfkeli 6’da kimler oynuyor?

Vin Diesel

Paul Walker


Jordana Brewster

Dwayne Johnson

Michelle Rodriguez

Tyrese Gibson

Ludacris

Sung Kang

Jason Statham



Son Güncelleme: 07.08.2020 23:57
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Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve ÖfkeliFilm
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