İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Aksiyon sahneleriyle izleyicileri heyecanlandıran Hızlı ve Öfkeli filminin başrol oyuncusu Vin Diesel'den üzücü haber geldi. Diesel, Hızlı ve Öfkeli 11'in serinin son filmi olacağını açıkladı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 16:17
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Takip Et:

Sinemaseverlerin her serisini aynı heyecanla izledikleri Hızlı ve Öfkeli filminin son filmi Hızlı ve Öfkeli 11, Hobbs ve Shaw karakterlerinin katılımıyla aksiyonu arttıracak.

Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak


Pandemi nedeniyle Hızlı ve Öfkeli 9 filminin vizyon tarihi 2 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti. Filmin gecikmesi, film için geliştirilen oyunu da kötü etkilemişti. 7 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Hızlı ve Öfkeli Crossroads oyunu, oyuncuların beklentilerinin çok altında kaldı.

Hızlı ve Öfkeli’nin başrol oyuncusu Vin Diese, Total Film’e verdiği röportajda Hızlı ve Öfkeli 10 filminin birkaç bölümden oluşacağı ve Hızlı ve Öfkeli 11 ile serinin sona ereceğini açıkladı.

Hızlı ve Öfkeli Hobbs and Shaw filminin seyirciden olumlu geri dönüşler alması sonrasında 2.filmin çekileceği duyurulmuştu. 760 milyon dolar gişe hasılatı bulunan Hızlı ve Öfkeli Hobbs and Shaw filminin devam filmlerinin ilerleyen süreçlerde de çekileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 21.10.2020 16:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hızlı Ve ÖfkeliVin Diesel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Menajerimi Ara yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Menajerimi Ara yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Popüler Haberler

Google haritalar mekan ve mağaza ekleme nasıl olur? 2020 Google maps mağaza ekleme
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Fatih Çetintaş hakkında bilgiler
Engelli hakları nelerdir? 2020 Yılı devletin engellilere sağladığı haklar
2020 Kasım Celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? E-devlet Kasım 2020 askerlik celp kışla ve birlik sorgulama
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı kullanıcı yorumları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Ekim 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Yurtdışı çıkış harcı nedir? Yurtdışı çıkış harcı kaç paradır, kimler öder?
Bir Doğu Masalı Melek’in Kızı kimdir? Rabia Soytürk hakkında bilgiler
Duygu Özaslan iç çamaşırlı #evdekal pozu ile sosyal medyayı salladı!
AÖF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak? AÖF üç ders sınav tarihleri ve sınav yerleri
1. 2. ve 3. dereceden akraba ne demektir? Akrabalık dereceleri ve anlamları
Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?
22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumları! Akşam saatlerindeki değişimlere dikkat!
Ek5 Tarım sigortasında gerekli evraklar nelerdir? 2020
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.