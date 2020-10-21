Sinemaseverlerin her serisini aynı heyecanla izledikleri Hızlı ve Öfkeli filminin son filmi Hızlı ve Öfkeli 11, Hobbs ve Shaw karakterlerinin katılımıyla aksiyonu arttıracak.

Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Pandemi nedeniyle Hızlı ve Öfkeli 9 filminin vizyon tarihi 2 Nisan 2021 tarihine ertelenmişti. Filmin gecikmesi, film için geliştirilen oyunu da kötü etkilemişti. 7 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan Hızlı ve Öfkeli Crossroads oyunu, oyuncuların beklentilerinin çok altında kaldı.

Hızlı ve Öfkeli’nin başrol oyuncusu Vin Diese, Total Film’e verdiği röportajda Hızlı ve Öfkeli 10 filminin birkaç bölümden oluşacağı ve Hızlı ve Öfkeli 11 ile serinin sona ereceğini açıkladı.

Hızlı ve Öfkeli Hobbs and Shaw filminin seyirciden olumlu geri dönüşler alması sonrasında 2.filmin çekileceği duyurulmuştu. 760 milyon dolar gişe hasılatı bulunan Hızlı ve Öfkeli Hobbs and Shaw filminin devam filmlerinin ilerleyen süreçlerde de çekileceği düşünülüyor.