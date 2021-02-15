Hızır Çakırbeyli’ nin Sevgilisi Bahar kimdir?

6. sezonuyla ATV ekranlarının her Salı akşamı vazgeçilmezi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde Sincanlı ailesinden olan Hızır’ın sevgilisi bahar kim?

Oldukça entrikalarla dolu dizide Hızır ve Yavuz arasından son olarak Hızır’ ın yönettiği masa adlı konseye Sincanlı ailelisinin dâhil olmasıyla Yavuz’un bir şeyler planladığı öğrenilmişti. Bunun üzerine Bahar babasının öldüreni Hızır olarak biliyor bu doğrultuda tuzaklar hazırlamaktaydı. Tam planını gerçekleştirmek üzereyken aksilikler nedeniyle başaramamıştır. Bunun üzerine Sincanlı ile planlarlar düzenleyip Yavuz’un destekçilerini öğrenmek için anlaşma yapmıştır.

Eşkıya dünyaya hükümdar olmazın Ömür’ü ile en yakın arkadaş olan bahar. Hızır üstünde gerçekleştirmek istediği planlar için bu arkadaşlığı kullanmıştı. Fakat bu arkadaşlıkta kurulma sebebi kısa zamanda anlaşılıp bozulmuştur.

da Yavuz Sincanlı’nın kardeşi rolünü aynı zamanda Hızır Çakırbeyli’nin sevgilisi rolünü üstelenen Bahar karakterini usta oyuncu Pelin Akil Altan hayat vermektedir. Son olarak Star TV’ de Çember adlı bir polisiye dizisinde yer almıştı. İkiz kızları Alin ve Lina dünyaya geldikten sonra ekranlarda pek göremediğimiz Pelin Akil şimdilerde ekranlara yeniden dönmeye hazırlanmış ve başlagıcını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazla yapmıştır.

Pelin Akil Altan kim?

İstanbul’lu olan Pelin Akil Altan 1986 doğumludur. 2006 yılında oyuncu olan kocası Anıl Altan ile dünya evine girmiştir. Güçlü oyunculuğuyla tanına Pelin Akil Altan 2007 yılında Arka Sıradakiler dizisinin Zehra’sı olarak akıllarda çıkmamaktadır. 34 yaşında ve koç burcudur. 2012 yılındaysa Seksenler dizinin Seçil’i olarak oyunculuğunu zirveye taşımıştır.

