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His Dark Materials yeni sezon ne zaman yayınlanacak? HBO His Dark Materials 2.sezon konusu ve fragmanı

HBO platformunda ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini kazanan His Dark Materials yeni sezon ne zaman yayınlanacağı belli oldu. His Dark Materials 2. sezon konusu ve fragmanı ortaya çıktı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:45
His Dark Materials yeni sezon ne zaman yayınlanacak? HBO His Dark Materials 2.sezon konusu ve fragmanı
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His Dark Materials dizisi BBC One ve HBO ortak yapımı olarak ilk defa 2019 yılında ekranlara geldi. Yayın hayatına başladığı ilk sezonla beğeni kazanan yapımın ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak konusu haline geldi.

His Dark Materials dizisinin konusu ne?

Sihir kurallarının hüküm sürmüş olduğu evrende, kayıp çocuk vakası hakkına araştırma yapan Lyra büyük bir gizemin perdelerini aramaya başlar. Yetim büyüyen Lyra’nın dünyası amcasının kuzeyden dönmesiyle birlikte alt üst olur.


Lyra, Londra’da yeni bir hayata başlamış ve Mrs. Coulter’in de yardımlarıyla Roger’ı bulmaya odaklanmıştır. Bayan Coulter ile Majisteryum’dan kaçmak isteyen Lyra, ummadığı yerden yardım alır.

His Dark Materials 2. sezonu ne zaman yayınlanacak?

2. sezonu 16 Kasım 2020’de yayınlanacak His Dark Materials’ın yeni fragmanı yayınlandı.

 




Son Güncelleme: 19.10.2020 22:45
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Anahtar Kelimeler:
HboHis Dark Materials
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