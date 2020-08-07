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Hintli aktör Aamir Khan Türkiye'ye gelecek

Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörlerinden Aamir Khan yeni bir film projesi için Türkiye’ye gelecek. Laal Singh Chaddha adlı filmin çekimlerinin Türkiye’de yapılmasın karar verildi.

07 Ağustos 2020 Cuma 21:15
Hintli aktör Aamir Khan Türkiye'ye gelecek
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Bollywood sineması denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan yeni bir film projesi için Türkiye’ye gelecek. Laal Singh Chaddha adlı filmin çekimlerinin Türkiye’de yapılmasın karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında gerçekleştirilecek projede, Amerikan yapımı Forrest Gump isimli sinema filminin uyarlaması olarak Laal Singh Chaddha adlı bir sinema filmi projesi başlatılıyor. Koronavirüs yüzünden Hindistan’de çekimlerine ara verilmek zorunda kalan filmin devam çekimlerine Türkiye ev sahipliği yapacak.

Yapılan açıklamada Türkiye’nin sinema sektörü açısından önemli bir ülke olduğu, birçok konuda teknik olarak altyapısının bulunduğuna dikkat çekildi. Bu açıdan dünyaca ünlü aktör ve yönetmen Aamir Khan’ın Türkiye’yi tercih ettiği dile getirildi.


Koronavirüs salgınından dolayı Hindistan’da çekimlerine ara veren Laal Singh Chaddha adlı sinema filminin büyük bir kısmı Türkiye’de çekilecek. Khan ve teknik ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri kapsamında Ağustos ayı içerisinde Türkiye’ye gelecek. Ülkemiz bu kapsamda Hint sinemasının en önemli isimlerini tam 40 gün süreyle ağırlamış olacak.

Dangal, 3 Idiots, Yeryüzündeki Yıldızlar ve PeeKay gibi filmlerle dünya genelinde ses getiren başarılı aktör Aamir Khan, Laal Singh Chaddha isimli filmle sinemaya devam ediyor. Forrest Gump isimli sinema filminin uyarlaması olarak beyaz perdeye aktarılacak olan Laal Singh Chaddha filminin dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.



Son Güncelleme: 07.08.2020 21:15
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Anahtar Kelimeler:
#Aamir Khan#Bollywood#Laal Singh Chaddha
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