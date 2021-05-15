Hilal Altınbilek rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağa karakterini anlattı!

Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" ifadesini kullanan Altınbilek, bazı sahneleri okuduğu esnada yutkunduğunu, üstesinden nasıl geleceğim düşüncesine kapıldığını belirtti.

Züleyha'nın Yılmaz’ı kaybettiği sahneden çok etkilendim!

Öykünün başında, İstanbul'da bir terzi çırağı olarak çalışan Züleyha ve otomobil tamirhanesinde görev yapan Yılmaz, evlenebilmek için paralarını biriktirirken, başlarından geçenler ikiliyi Adana'da şehrin ileri gelenlerinin arasına itti. Adeta tüm coğrafyada aşklarını muhafaza eden ve beraber bir yaşam uğruna çırpınan Züleyha ve Yılmaz tam hayallerine kavuştukları sırada bir trafik kazasının yüzünden ayrılmak zorunda kaldılar! Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği anlar,'in 3. sezonda en etkilenerek rol sergilediği sahneler oldu.

Hilal Altınbilek, Pazar saat 11.30'da Dizi TV'de ekranlarda olacak olan özel röportajda ayrıca, 3 sezondan beri herkesi büyüleyen 70'li yıllar kostümleri hakkında da hem beğendiklerini hem de karakterini en fazla etkileyenleri dile getirecek.