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Hikmet Karakuş Milyonerden kaç para kazandı? Urfalı Hikmet ödül miktarı

ATV'nin ilgiyle izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de 250 bin liralık soruya yanıt veren Hikmet Karakuş Milyonerden kaç para kazandı belli oldu.

17 Ekim 2020 Cumartesi 23:54
Hikmet Karakuş Milyonerden kaç para kazandı? Urfalı Hikmet ödül miktarı
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli programda Şanlıurfalı Hikmet Karakuş, sorulara doğru yanıt vererek 250 bin lira değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hikmet Karakuş, 17 Ekim Cumartesi günkü yayında tekrar ekranlara gelerek yarışmaya devam etti.

Hikmet Karakuş kaç bin lira kazandı?

Yarışmaya Şanlıurfa’dan katılan ve hikayesiyle tüm Türkiye’yi etkileyen Hikmet Karakuş, 250 bin lira değerindeki ‘’Ay’da yürüyen ilk insan olan Armstrong, Ay’a giderken yanında hangisinden parçalar götürmüştür?’’ sorusuna cevap vermemeyi tercih ederek yarışmadan çekildi. Hikmet Karakuş, Milyoner programına 125 TL kazanarak veda etti.

250 bin liralık sorunun cevabı nedir?

Kenan İmirzalıoğlu, 250 bin lira değerindeki şu soruyu yarışmacıya yöneltti: ‘’Ay’da yürüyen ilk insan olan Armstrong Ay’a giderken yanında hangisinden götürmüştür?’’ Şıklar ise şu şekildeydi:


A-Galileo’nun teleskobu

B-Newton’un peruğu

C-Wright Kardeşlerin uçağı

D-Einstein’ın beyni

Doğru Cevap: Wright Kardeşlerin uçağı



Son Güncelleme: 17.10.2020 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Hikmet KarakuşMilyonerKim Milyoner Olmak İster
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