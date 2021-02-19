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Hiç dizisinin başrolü Taylan Meydan kimdir?

Hiç dizisinin kadrosunda yer alan Taylan Meydan kimdir? Taylan Meydan hakkında merak ettikleriniz haberimizde.

19 Şubat 2021 Cuma 21:05
Hiç dizisinin başrolü Taylan Meydan kimdir?
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Aktif tiyatro oyuncusu olan Taylan Meydan, BluTV'nin gençlik dizisi olan Hiç'te başrolü oynayacak. Hiç dizini oyuncuları arasında Doğanay Oğuz, Semih Varol ve Özgür Balakar gibi sosyal medya fenomenleri yer alıyor. Birkaç reklamda oynamış olan Meydan, ekranların yeni ismi olacak.

 

Taylan Meydan kimdir?

 

Taylan Meydan 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Meydan 2020 yılında Sütten Kesilmek isimli tiyatro oyununda yer almıştır.

 

Gökçe Aktaş Menajerlik'in oyuncu kadrosunda yer alır. Yakışıklı oyuncunun Instagram adresi: taylan.meydan

 

Taylan Meydan'ın sevgilisi var mı?

 

Taylan Meydan'ın sevgilisi yoktur.



Son Güncelleme: 19.02.2021 21:05
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Taylan MeydanKimdirHiç DizisiBlutv
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