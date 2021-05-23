Hesaplaşma filmi konusu ne? Hesaplaşma filmi oyuncuları kim?

Güçlü oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle yayınlandığı dönem yüksek izlenme rakamlarına ulaşan Hesaplaşma filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. İzleyiciler Hesaplaşma filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Hesaplaşma filmi bu gece saat 00:20’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Hesaplaşma filmi konusu

Christian Wolff dahi bir matematikçidir. Rakamlarla yaşanan ve insanlarla sosyal ilişkileri iyi olmayan bu dahi adam normal bir muhasebe uzmanı olarak hayatına devam etse de gerçekte dünyanın en tehlikeli suç örgütlerinden birine dışardan destek vermektedir. Yaptığı işlerden birinde açık veren Wolff’un başı büyük derde girer.

Hazine Bakanlığı’nın Suç Yürütme Birimi onu araştırmaya başlar. Dikkat çekmemek için sıradan biriyle çalışamaya başlayan Wolff, robotik şirketinde çalışırken kendisini kamufle etmeye çalışır. Christian ise hesaplara baktığında milyonlarca dolar tutarsızlık karşısına çıkar. Bu durum onun başını daha da büyük derde sokacaktır.

Hesaplaşma filmi oyuncuları

Başrolünde Ben Affleck’in yer aldığı filmde ünlü oyuncuya Anna Kendrick, J.K. Simmons, Jon Benthal ve Cynthia Addai-robinson gibi ünlü oyuncular eşlik etmektedir.

Filmin yönetmen koltuğunda ise Gavin O’Connor yer almaktadır.