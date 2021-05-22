İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne?

2013 yılı yapımlı Herkül: Efsane Başlıyor isimli film bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Macera ve aksiyon türünde olan filmin yönetmenliği Renny Halin yaptı. Peki, Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne?

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:43
Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne?
Takip Et:

Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosu

  • Kellan Lutz
  • Scott Adkins
  • Liam McIntyre

Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu

M.Ö 1200 yılında, Antik Yunan şehirlerinden biri. Dünyada yaşayan kraliçelerden birisi, Zeus’a aşık olur ve ondan bir çocuk dünyaya getirir. Herkül isminin verildiği bu prensin kaderinde, zalim kralın hanedanlığını son vereceği ve şehre düzen getireceği öngörülür. Aradan seneler geçer, kim olduğunu ve aslen nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan Herkül’ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesi olur. Ancak, prenses daha önceden kardeşine söz verdiği için işler karışır. Herkül bu sırada gerçek kimliği ve kaderi ile karşı karşıya kalır. Bundan sonra önünde 2 ayrı yol bulunuyordur. Herkül, ya aşkına sahip çıkarak prensesle şehri terk edecek ya da yıllar önce çizilen kaderinin peşine düşerek kahraman olacak. Kahramanlığa giden yol ise tahmin edemeyeceği tuzaklar ve tanrıların gazabı ile doludur.


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Herkül: Efsane Başlıyor Filmi Oyuncu Kadrosunda Kimler VarHerkül: Efsane Başlıyor Filmi Konusu Ne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumiyet bitti mi? Masumiyet final mi yapıyor, neden bitiyor?
Masumiyet bitti mi? Masumiyet final mi yapıyor, neden bitiyor?
Sensiz Olmaz 7.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Sensiz Olmaz 7.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Masumiyet dizisi bitti mi? Masumiyet neden erken final yaptı? Masumiyet dizisinde finalin gerçek sebebi ne?
Masumiyet dizisi bitti mi? Masumiyet neden erken final yaptı? Masumiyet dizisinde finalin gerçek sebebi ne?
Çukur dizisindeki Şahran kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler
Çukur dizisindeki Şahran kimdir? Gerçek adı nedir? Sarp Akkaya hakkında bilgiler
Habertürk TV Açık ve Net Süleyman Soylu canlı yayın izle | Habertürk canlı izle 24 Mayıs Pazartesi 2021
Habertürk TV Açık ve Net Süleyman Soylu canlı yayın izle | Habertürk canlı izle 24 Mayıs Pazartesi 2021
La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?
La Casa de Papel 5. sezon'da İstanbul karakteri olacak mı?

Popüler Haberler

Masumiyet 13. bölüm full izle! Masumiyet son bölüm tek parça Fox TV 24 Mayıs 2021
Masumiyet bitti mi? Masumiyet final mi yapıyor, neden bitiyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Sensiz Olmaz 7.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Maraşlı dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları
Maraşlı dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bu akşam hangi diziler var? 25 Mayıs 2021 Salı Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
TV yayın akışı 25 Mayıs 2021 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Çılgın sayısal loto 24 Mayıs 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2021
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi doğum tarihi
Gönül Dağı 30. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT1
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mesut Akusta kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Sensiz Olmaz 6. bölüm Kanal 7 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Maraşlı Zeliş karakterini kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik kimdir?
Şahram ne demektir? Şahram ismi anlamı nedir?
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Mansur'u Nizamettin Özkaya'nın hayat hikayesi!
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.