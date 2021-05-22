Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu ne?

Herkül: Efsane Başlıyor filmi oyuncu kadrosu

Kellan Lutz

Scott Adkins

Liam McIntyre

Herkül: Efsane Başlıyor filmi konusu

M.Ö 1200 yılında, Antik Yunan şehirlerinden biri. Dünyada yaşayan kraliçelerden birisi, Zeus’a aşık olur ve ondan bir çocuk dünyaya getirir. Herkül isminin verildiği bu prensin kaderinde, zalim kralın hanedanlığını son vereceği ve şehre düzen getireceği öngörülür. Aradan seneler geçer, kim olduğunu ve aslen nereli olduğu ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan Herkül’ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesi olur. Ancak, prenses daha önceden kardeşine söz verdiği için işler karışır. Herkül bu sırada gerçek kimliği ve kaderi ile karşı karşıya kalır. Bundan sonra önünde 2 ayrı yol bulunuyordur. Herkül, ya aşkına sahip çıkarak prensesle şehri terk edecek ya da yıllar önce çizilen kaderinin peşine düşerek kahraman olacak. Kahramanlığa giden yol ise tahmin edemeyeceği tuzaklar ve tanrıların gazabı ile doludur.