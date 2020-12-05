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Herkese Karşı filmin konusu nedir? Herkese Karşı filmi hangi tarihte çekildi? Herkese Karşı filmi türü, konusu ve oyuncuları

Bu akşam Show TV ekranlarına gelecek olan Herkese Karşı adlı film bir çok izleyici tarafından merak ediliyor. Türünün komedi ve aksiyon olduğu filmin başrollerini; Michael Pena, Tessa Thompson ve Alexander Skarsgård yer almakta. İşte detaylar.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:36
Herkese Karşı filmin konusu nedir? Herkese Karşı filmi hangi tarihte çekildi? Herkese Karşı filmi türü, konusu ve oyuncuları
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Herkese Karşı(War on Everyone), John Michael McDonagh tarafından yazılmıştır. Yönetmenlik görevindi ise tekrar Mcdonagh üstlenmiştir. 2016 senesinde yapılan film; İngiliz kara mizahına sahip bir polisiye filmidir. Filmin başrollerinde ise; Alexander Skarsgard, Theo James, Tessa Thompson ve Michael Pena bulunuyor. New Mexico, Albuquerque’ de geçen ve çekimleri yapılan film; 66’ıncı Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Panorama kısmında yer aldı. Film, 7 Ekim 2016 senesinde ise Icon Film Distribution tarafınca İngiltere ve İrlanda ülkelerinde yayınlandı.

 

 

HERKESE KARŞI ADLI FİLMİN KONUSU NE

Ekip arkadaşı olan iki polisin, kendilerini; 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir davanın içinde bulmaları ile başlıyor. Bu 1 milyon dolara ulaşmak içinse herkes ile mücadeleye girerler lakin işler bir zaman sonra sarpa saracaktır.

 

HERKESE KARŞI ADLI FİLMİN OYUNCU KADROSU

 

Michael Pena,  Dedektif Bob Bolano rolünde,

 

Ünlü oyuncu Alexander Sarsgard filmde; Dedektif Terry Monroe’ ya hayat veriyor,

 

Theo James filmde Lord James Mangan adlı karakteri canlandıracak,

 

Tessa Thompson filmde Jackie Hollis’ a hayat verecek,

 

Caleb Landry Jones: Birdwell,

 

Paul Reiser: Teğmen Stanson,

 

David Wilmot: Padraic Power,

 

Derrick Barry; Mr. Kimber,

 

Stephanie Sigman: Dolares.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:36
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