Hercai'de Harun neden diziden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Hercai’de bir ayrılık yaşanıyor. Harun karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen dizinin 55. bölümünde diziye veda ediyor.
HARUN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?
HERCAİ NEDEN PAZAR GÜNÜNE ALINDI?
Ay Yapım ve ATV arasındaki sözleşme gereği dizi cuma gününden pazar gününe alındı. Bu değişiklik sonucunda Hercai izleyicileri dizinin 4. sezonunun olup olmayacağını merak etti. Reyting oranlarının düşmesi sebebi ile pazar gününe alınan dizi için bu bir avantaj olabilir. Ayrıca dizinin 4. sezonu da çekilecek.
Son Güncelleme: 10.01.2021 16:59