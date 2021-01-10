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Hercai'de Harun neden diziden ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de bir ayrılık yaşanıyor. Harun karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen neden diziden ayrılıyor? Tüm detaylar haberimizde..

10 Ocak 2021 Pazar 16:59
Hercai'de Harun neden diziden ayrıldı?
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ATV ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Hercai’de bir ayrılık yaşanıyor. Harun karakterini canlandıran Ahmet Kayakesen dizinin 55. bölümünde diziye veda ediyor. 

HARUN NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

3 sezondur büyük bir ilgi ve merak ile izlenen Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmıştı. Katılan yeni kişiler dışında diziye veda eden karakterlerden biri de Harun oldu. Rolü bittiği için diziden ayrılan Harun’un yerine diziye farklı karakterler dahil olacak. 

HERCAİ NEDEN PAZAR GÜNÜNE ALINDI?

Ay Yapım ve ATV arasındaki sözleşme gereği dizi cuma gününden pazar gününe alındı. Bu değişiklik sonucunda Hercai izleyicileri dizinin 4. sezonunun olup olmayacağını merak etti. Reyting oranlarının düşmesi sebebi ile pazar gününe alınan dizi için bu bir avantaj olabilir. Ayrıca dizinin 4. sezonu da çekilecek.



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:59
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HercaiATVHarun
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