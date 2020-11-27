Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler

2 sezon ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hercai dizisi izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Diziye dahil olan yeni isimler arasında bulunan Zeynep karakteri heyecanla araştırılmaya başlandı.

Hercai Zeynep karakteri kimdir?

Hercai Dilara Yeşilyaprak kimdir?

Başarılı bir ziraat mühendisi olan Zeynep, Miran ile ağaçların bakımı için anlaşma yapmıştır. Zeynep ve Miran da Zeynep ile Fırat’ın uyumlu olduklarını düşünerek ikilinin arasını yapmak istemektedir.

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dilara Yeşilyaprak, Maltepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Benim Adım Melek dizisiyle oyunculuk kariyerine giriş yapan Yeşilyaprak, Hercai dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.