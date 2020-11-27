İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi Zeynep karakteri ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler ve daha önce rol aldığı yapımlar.

27 Kasım 2020 Cuma 20:20
Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Takip Et:

2 sezon ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hercai dizisi izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Diziye dahil olan yeni isimler arasında bulunan Zeynep karakteri heyecanla araştırılmaya başlandı.

Hercai Zeynep karakteri kimdir?


Başarılı bir ziraat mühendisi olan Zeynep, Miran ile ağaçların bakımı için anlaşma yapmıştır. Zeynep ve Miran da Zeynep ile Fırat’ın uyumlu olduklarını düşünerek ikilinin arasını yapmak istemektedir.

Hercai Dilara Yeşilyaprak kimdir?

1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dilara Yeşilyaprak, Maltepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Benim Adım Melek dizisiyle oyunculuk kariyerine giriş yapan Yeşilyaprak, Hercai dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.  



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HercaiDilara Yeşilyaprak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

Popüler Haberler

Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler
Hercai Aslan öldü mü? Doğan Bayraktar diziden ayrıldı mı?
Hercai Hazar Şadoğlu ölecek mi? Serhat Tutumluer ayrılıyor mu?
Tarım Bakanlığı 826 kadrolu işçi personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
2020 KYK Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
2020 2021 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak...?
Ceza infaz kurumları açık cezaevleri hükümlülerin korona izinleri iki ay daha uzatıldı
Trendyol 25-26-27 Kasım Black Cuma efsane günler indirimli ürünleri
IMEI kayıt ücretine yine zam geliyor!
Beni Bırakma Dizisi'nde rol alan Yusuf gerçek hayatta kimdir?
Baraj dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Feri Baycu Güler kimdir?
Çocuk dizisi ne zaman yayınlanacak, yayın günü neden değişti? Çocuk dizisi yeni bölüm yayın günü ve tarihi
Magnum Porsche 13 Ekim 2020 çekilişi kim kazandı? Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek kazananlar isim listesi
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Ali Kağan çocuk evi gerçekten var mı?
Arka Sokaklar dizisinin Sinem'i Gizem Terzi'nin hayat hikayesi!
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2020 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Ramo dizisi Afet karakteri kimdir? Efsane Odağ kimdir, nereli, kaç yaşında?
Babil dizisindeki Büşra karakteri Kimdir? Şeniz Çetin dizideki rolü ve hayatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.