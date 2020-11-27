Hercai Zeynep kimdir? Dilara Yeşilyaprak hakkında bilgiler

2 sezon ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkan Hercai dizisi izleyicilerde merak uyandırmaya devam ediyor. Diziye dahil olan yeni isimler arasında bulunan Zeynep karakteri heyecanla araştırılmaya başlandı.
Hercai Zeynep karakteri kimdir?
Hercai Dilara Yeşilyaprak kimdir?
1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dilara Yeşilyaprak, Maltepe Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Benim Adım Melek dizisiyle oyunculuk kariyerine giriş yapan Yeşilyaprak, Hercai dizisindeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.
Son Güncelleme: 27.11.2020 20:20