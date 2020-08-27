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Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Pek çok Hercai hayranı, Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? Hercai 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularını araştırmaya devam ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:42
Hercai yeni sezon ne zaman başlayacak? 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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ATV ekranlarının sevilen aşk dizisi Hercai’nin 39. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı son günlerde en fazla araştırılan başlıklar arasında yerini aldı. Reyyan ve Miran arasında ki aşkı ve imkansızlıkları anlatan Hercai dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da merak edilmeye devam ediyor.

Hercai 38. Bölüm özeti


Kaza sonucunda herkesi korkutan Reyyan’ı kurtaran bilinmez kişi herkesin dilindedir. Reyyan’ı kurtarırken bıraktığı iz ise Miran’ı şüphelendirerek araştırmasına neden olmuştur. Yaşadığı kaza sonrasında babası ile bir kez daha karşı karşıya gelen Reyyan, Miran’ın yardımları sayesinde ailesinden ayrı kalamayacağını anlar. İntikam ve yalan dolan olmadan bir hayat geçirmek isteyen Reyyan, geleceklerinin şekillenebilmesi için Miran’la ciddi bir konuşmak yapacaktır. Miran özgür olabilmek için yıllarca uğraşmasını aşkı için bırakarak Azize Aslanbey’den intikam almayacağını söyler. Miran’ın intikam almak için uğraşarak Reyyan’dan uzaklaşması konusunda son kozunu da oynayan Azize Aslanbey’in elinden artık bir şey gelmeyecektir.

Hercai dizisi konusu nedir?

İstanbul’dan Midyat’a gideren Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu ile ortaklığı sonrasında işleri daha ileri götürerek torunu Reyyan’ı ister. Ancak Midyat’ın en güçlü ailesi olan Nasuh Şadoğlu’nun Miran ile ilgili farklı planları vardır. İki erkeğin arasında geçen oyunlar sonrasında ise Reyyan ve Yaren’in hayatları komple değişecektir.

Hercai dizisi nerede çekilmektedir?

Hercai dizisi Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Sıla konağında çekilmektedir. Pek çok kişi tarafından Midyat konu evi olarak bilinen Sıla konağı, geçmiş yıllarda pek çok kişinin severek izlediği Sıla dizisinin burada çekilmesi nedeni ile Sıla konağı adını almıştır.

Hercai dizisi oyuncu kadrosu

  • Akın Akınözü: Miran Aslanbey 
  • Ebru Şahin: Reyyan Şadoğlu 
  • Macit Sonkan: Nasuh Şadoğlu
  • Ayda Aksel: Azize Aslanbey
  • Serhat Tutumluer: Hazar Şadoğlu
  • Gülçin Santırcıoğlu: Sultan Aslanbey
  • Tansu Taşanlar: Azat Şadoğlu
  • Oya Unustası: Gönül Aslanbey
  • Serdar Özer: Cihan Şadoğlu
  • İlay Erkök: Yaren Şadoğlu
  • Feride Çetin: Zehra Şadoğlu
  • Cahit Gök: Fırat Demiralp
  • Ebrar Demirbilek: Gül Şadoğlu

     



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:42
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