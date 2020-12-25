Hercai yeni bölümü hangi gün, ne zaman yayınlanacak?

Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in rol aldığı,53 bölümdür seyircisiyle ekranlarda buluşan Hercai dizisinin yayın tarihinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Her cuma akşamı Atv kanalında büyük bir hayran kitlesiyle ve seyircileriyle buluşan Hercai dizisinde önemli bir değişikliğe imza atıldı. Yayın günü değişen Hercai dizisinin hangi güne alındı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Hercai Hangi Günler Yayınlanacak?

Ali İlhan yönetmenliğinde çekilen Hercai dizisinin yayınlanacak yeni günü belli oldu. Sevilen dizi artık cuma günleri değil, pazar günleri sevenleriyle ekranda buluşacak.

Hercai Yeni Bölümünde Neler Olacak?

Önceki bölümde gözaltına alınan Miran herkesi endişelendirmiş ve şüphelendirmiştir. Reyyan Miran’ın gözaltına alınmasından sonra hem ikiz bebeklerinden birini kaybetmesi nedeniyle,hem de Miran için endişelenmesi sebebiyle üzüntülü günler geçirir. Miran ise bu yanlış anlaşılmadan kurtulmaya çalışır. Miran’a hiç ummadığı biri yardım eder ve serbest kalır. Onu bu hale düşüren kişiyi bulmak için uğraşır ve tüm izler onu Azize Aslanbey’e iter.

Azize düştüğü durumdan kurtulmak ister. Başta Dilşah’ı olmak üzere tüm kaybettirdiklerini oğlu Hazar’a geri vermek ister. Füsun Aslanbey, Hazar için büyük bir merak konusu olur ve Hazar bu merakını gidermek için Mahfuz’a gider. Ancak onu büyük bir sürpriz karşılar. Peki Cihan yeni bölümde ne yapacak? Miran ve Reyyan nasıl bir yol izleyecek? Tüm cevaplar 53.bölümde.