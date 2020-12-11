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Hercai Sultan neden yok, geri gelecek mi? Gülçin Santırcıoğlu Hercai'den ayrıldı mı?

Her hafta heyecanla izlenen Hercai dizisi büyük olaylarla ekranlara çıkmaya devam ediyor. İzleyiciler ise son bölümlerde bir oyuncunun ekranda görünmemesine dikkat etti. Hercai'nin sevilen karakteri Sultan'ın neden dizide görünmediği haberimizde yer alıyor.

11 Aralık 2020 Cuma 19:16
Hercai Sultan neden yok, geri gelecek mi? Gülçin Santırcıoğlu Hercai'den ayrıldı mı?
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Cuma günleri ekranlara gelen Hercai dizisi büyük ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dizinin hızı son bölümlerde Sultan karakterinin oğlu Arslan Aslanbey’in ölümüyle artmıştı. Bu haberi alan Sultan oğlunun ölümünü sindiremedi. Arslan Aslanbey’in ölümüyle birçok sır ortaya çıktı. Bu doğrultuda Sultan karakteri de diziye veda edecek ancak ne zaman ve ne şekilde veda edeceği bilinmiyor.

Dizinin karakteri olan Sultan diziye neden veda edecek henüz bilinmiyor ama izleyiciler sırların ortaya çıkmasından dolayı konağı terk edeceğini düşünüyor. İlerleyen bölümlerde neden ve nasıl veda edeceğini göreceğiz.

Son bölümlerde ekranda görünmeyen Sultan karakteri diziden ayrıldı fakat neden ayrıldığı açıklanmadı. İleriki bölümlerde ise gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Senaryonun ilerleyişi sorulara yanıt olacak.



Son Güncelleme: 11.12.2020 19:16
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HercaiATVHercaiSultanGülçünSantırcıoğlu
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