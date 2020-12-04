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Hercai Sultan diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Gülçin Santırcıoğlu diziye veda mı ediyor?

Hercai’nin Sultan Gülçin Santırcıoğlu’nun diziden ayrılacağı iddiası gündem oldu. Dizinin sevenleri Hercai Sultan diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor ve Gülçin Santırcıoğlu diziye veda mı ediyor sorularını araştırmaya başladı.

04 Aralık 2020 Cuma 16:19
Hercai Sultan diziden ayrılıyor mu, neden ayrılıyor? Gülçin Santırcıoğlu diziye veda mı ediyor?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de şok bir ayrılık yaşandı. Mia Yapım imzalı dizide Sultan karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu diziden ayrıldı.

Başrollerinde Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer ve Ayda Aksel’in yer aldığı dizi Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Sultan karakteri diziye veda etti. Sevilen dizide Sultan karakterine Gülçin Santırcıolu hayat veriyordu.

Hercai her hafta Cuma saat 20:00’de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.



Son Güncelleme: 04.12.2020 16:19
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DiziHercaiATV
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