Hercai Reyyan ölüyor mu? Ebru Şahin Hercai dizisinden ayrılıyor mu?

Ebru Şahin, Hercai dizisinden ayrılıyor mu?

Reyyan, dizide ölümcül bir hastalığa yakalandı. Bu sebeple oyuncunun diziden ayrılacağı düşünülüyor.

Reyyan, Azize’nin intikamına kurban olan genç ve güzel bir kadındır. İlerleyen bölümlerde Miran da intikam almak isteyen kişiyken, Reyyan’a aşık olur.

İstedikleri intikamı alan Miran ve Azize’nin planları istedikleri gibi devam etmiyor. Miran ile Reyyan’ın aşklarına Azize karşı çıkıyor.

Bütün zorluklara rağmen birlikte olan Miran ve Reyyan’ı kötü hastalık mı ayıracak? Reyyan hastalığını Miran’a söylemiyor.

Güzel oyuncunun diziden ayrılma iddiaları ile ilgili yapımcılar açıklamada bulunmadı.

Reyyan’ın öleceği kesin olmadığı için Ebru Şahin şimdilik diziye devam etmektedir.

Ebru Şahin

18 Mayısıs 1994 İstanbul doğumludur. İÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur. Oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. İlk defa 2016 yılında Kan Parası filmi ile ekranlara gelmiştir.