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Hercai Reyyan diziden ayrılacak mı? Ebru Şahin Hercai'den ayrılacak mı?

ATV ekranında izleyicisiyle buluştuğu ilk günden beri meraklar izlenen dizi Hercai’de Reyyan ölüyor mu? Bu haftaki bölümde Reyyan ve Azize arasında çıkan gerginlikten sonra olaylar birbirine girmiş görünüyor. Yaşanan bu gerginlik yüzünden izleyiciler Reyyan’ı oynayan oyuncu Ebru Şahin’in diziden ayrılıp ayrılmayacağı konusunu araştırıyor. Reyyan karakteri ölüyor mu ve Ebru Şahin diziden ayrılıyor mu sorularının cevaplarını sizler için bulduk!

28 Şubat 2021 Pazar 22:48
Hercai Reyyan diziden ayrılacak mı? Ebru Şahin Hercai'den ayrılacak mı?
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ATV’nin çok izlenen dizisinde ortalık karışmış gibi görünüyor. Yayınlanan son bölümünde Reyyan ve Azize’nin arasında geçen olaylardan sonra izleyicilerin akılların karıştı. Yoksa Reyyan ölüyor mu? Ebru Şahin’in diziden ayrıldı mı? Peki, Ebru Şahin kimdir? Hercai dizisi ve Ebru Şahin ile ilgili son gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

 

Reyyan öldü mü?

Ebru Şahin’in canlandırdığı Reyyan karakteri ilk yayınlandığı günden beri izleyiciler tarafından oldukça seviliyor. Bu sevilen karakterin ölüyor olup olmadığı konusu yayınlanan yeni bölüm ile izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Ancak bu sorunun cevabı henüz netlik kazanmadı ve yayınlanacak olan yeni bölümle Reyyan’ın ölüp ölmediğini öğrenebileceğiz.

 

Reyyan’ı canlandıran Ebru Şahin kimdir? Nerelidir?

İlk bölümünden itibaren Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle oldukça ün kazanan Ebru Şahin son zamanların en çok popüler oyuncuları arasında yer almakta. 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şahin İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden diplomasını almıştır. Mezun olduktan sonra ilgi alanı olan bir mesleği edinmek isteyen Ebru Şahin bunun için oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Eğitimini tamamlayan güzel oyuncu meslekteki ilk deneyimini 2016 senesinde “Kan Parası” filminde oynayarak kazanmıştır.

İlk deneyiminden sonra “Babam” filmi ve “Savaşçı” dizisi gibi projelerde yer aldı. Bu projelerdeki başarısının ardından Ebru Şahin, yayınlandığı dönemde oldukça sevilen ve Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan İstanbullu Gelin projesinde Burcu karakterini canlandırma şansını yakalamıştır. Şahin ünlü olma yolundaki basamakları birer birer çıkarak kariyerini bu yolda ilerletmiştir ve daha sonrasında Hercai projesinde başrolü oynamaya hak kazanmıştır.

Oynadığı Hercai dizisiyle ün kazanmasının ardından Şahin aşk iddialarıyla da gündeme gelmiştir. Herkesin beğendiği ve hayran kaldığı Türk basketbol oyuncusu Cedi Osman ile aşk yaşamaya başlayan Şahin kendisinin başrolü paylaştığı Miran karakterini oynayan Akın Akınözü ile birlikte olmasını isteyen ve onları birlikte paylaşan sosyal medya kullanıcılarını bu platformda engellemiştir.

 

Hercai’nin son bölümünde yaşanan olaylar nelerdir?

Reyyan’ın alacağı karar ile hayatında değişecek olan şeyler nelerdir? İşte 60.bölüm’de yaşanan olaylar ve detayları!

Son bölüm olan 60. bölümde Reyyan ve Miran aralarındaki sorunları hallederek çok mutlu bir şekilde aşklarını yaşamaya devam etmektedirler. Aralarının düzelmesiyle birlikte Reyyan Mirandan Azize’ye bir şans vermesini istemiştir. Ama Miran’ın bunun karşılığında Azizeden bir dileği vardır. Bütün bunlar yaşanırken silah sesleri gelen çiftliğe Hazar ve Nasuh hızla koşmaya başlar. Karşılaştığı manzara ile şoke olan Hazar ne yapacağını şaşırır ve donar kalır. Başka bir yanda ise Yaren’in verdiği haber, onu ölümden Füsun’u da katil olmaktan kurtarır. Dilşah ise Azra’yı kaybetmekten korktuğu için geri adım atar. Böylelikle Reyyan ve Miran’ın hayatlarında gerçekleşecek olan olaylar daha da önem kazanır. Peki, Füsun ve Dilşah’ın arasında neler yaşanacak? Azize Miran’ın dileğini yerine getirecek mi? Bütün bu soruların cevabını ilerleyen bölümlerde öğrenebileceğiz.



Son Güncelleme: 28.02.2021 22:48
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ReyyanMiranHercai
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