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Hercai nerede çekiliyor? Hercai dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

ATV'nin fenomen dizisi Hercai, yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kitlitliyor. Dizinin çekildiği yer birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Haberimizden Hercai dizisinin nerede çekildiğini, oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu öğrenebilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 20:41
Hercai nerede çekiliyor? Hercai dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai her Pazar akşamı saat 20.00’da seyirci ile buluşuyor. Miran ile Reyyan aşkını anlatan dizi birçok izleyici tarafından sevilerek takip ediliyor.

Hercai nerede çekiliyor?

ATV’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Hercai, Mardin ilinin Midyat ilçesinde çekilmektedir.

Hercai dizisinin konusu ne?

Midyat'ın önde gelen ailelerinden biri olan Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan ile seneler önce öldürülen baba ve annesinin  intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatmaktadır.

Hercai dizisi oyuncuları

Akın Akınözü-Miran Aslanbey

Aslanbey ailesinin tek varisi olan Miran Aslanbey, babaannesi Azize Aslanbey’in anlattığı intikam masalları ile büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki biridir.

Ebru Şahin-Reyyan Şadoğlu

Hazar ve Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı olan Reyyan, Masum, saf ve temiz biridir. Ailesine ve çevresindeki herkese sevgi ile yaklaşır. Fakat annesinden, babasından, kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi Nasuh Şadoğlu'ndan görmemiştir.

Macit Sonkan-Nasuh Şadoğlu

Ailenin en büyüğü ve reisidir. Verdiği kararlara herkes uyar ve sorgulayamaz.

Ayda Aksel-Azize Aslanbey

Aslanbey ailesinin tek büyüğüdür. Çok acılar çekmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini toprağa vermiş, kalbi nefret ile dolmuş, acımasız bir kadındır. Azize 27 sene önce bir intikam yemini etmiştir.

Serhat Tutumluer-Hazar Şadoğlu

Şadoğlu ailesinin en büyük erkek çocuğu, babası Nasuh'un sağ koludur. Hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, sevilen, güven duyulan biridir.

Gülçin Santırcıoğlu-Sultan Aslanbey

Aslanbey ailesinde yaşayan tek gelini ve Gönül'ün annesidir. Yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuştur. Azize'den sonra Aslanbey ailesinin başına geçmek en büyük hedefidir.

Tansu Taşanlar-Azat Şadoğlu

Cihan ve Handan'ın çocuğudur. Şadoğlu ailesinin tek varisidir. Hayatı boyunca kendisine ne derlerse onu yapmış. Ailesinin her dediğini inanmış ve arkasında durmuştur.

Oya Unustası-Gönül Aslanbey

Aslanbey ailesinin iki kız torunundan biridir ve Sultan ve Vahit'in tek çocuğudur. Güzel ve öfkeli biridir.. Daima duyguları ile hareket etmiş ve tek hayali büyük bir aşktır.

Gülçin Hatıhan-Handan Şadoğlu

Serdar Özer-Cihan Şadoğlu

Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la hep bir yarış içindedir. Kendini ispatlamaya çalışır. Abisi gibi olmayı bir türlü beceremez.

Feride Çetin-Zehra Şadoğlu

Hazar Şadoğlu'nun eşi, Reyyan ve Gül'ün annesidir. Kendisini çocuklarının ve kocasının mutluluğuna adamış fedakar bir kadındır.

Cahit Gök-Fırat Demiralp

Aslanbey Konağı'nda büyüyen Fırat, Miran'ın en yakın dostudur. Kars'ta beraber büyüdüler. Miran'ın nesi olduysa Fırat'ın da olmuştur. Azize, Fırat'ı öz torunundan hiç ayrı tutmamıştır.



Son Güncelleme: 07.02.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
HercaiATVReyyanMiranEbru ŞahinAkın Akınözü
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