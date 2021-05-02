Hercai neden yok, dizi bitti mi, final mi yaptı?

ATV'de yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve çok sevilen diziler arasına giren Hercai dizisini izlemek isteyenler ekran karşısına geçince adeta şok yaşadı.

Hercai saatini bekleyen hayranlar dizi ile ilgili şoke eden gerçeği öğrendi. Üç sezondur ekranda olan ve yayınlanmasıyla beraber herkesin beğenisini yakalayan dizi ani bir kararlayapma kararı aldı. Bu karar üzerine dizi hayranları dizinin neden final yaptığını merak etmeye başladı. Dizi neden final yaptı? İşte detaylar.

İki sezon olarak planlanan dizi izlenme rekorları kırmaya başlayınca üçüncü sezonda çekilmeye başlandı. 69. bölümüyle ekranlara gelen dizi final yaptı ve izleyicisine adeta şoku yaşattı.

Dizinin son sezonda reytibglerinde azalma olması nedeniyle dizinin erken final yaptığı konuşuluyor hatta dizinin senaristleri dizinin bitmemesi için senaryoda değişikliğe bile gitti.