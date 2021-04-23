Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?

Her Pazar akşamları atv ekranları süsleyen Mia yapım imzalıdır., 15 Mart 2019 tarihinden itibaren Atv'de yayımlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Ali İlhan'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol'un kaleme aldığı Türk yapımı dram ve aşk türündeki televizyon dizisi. 3 sezondur devam eden dizi, 25 Nisan 2021 tarihinde yayınlanacak olan 69. bölümle final yapacağı belirtildi. Dizinin başrollerinde başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü yer alıyordu.

Hercai dizisi final mi yapıyor?

2019 yılından beri yayın hayatını sürdürerek bu yıl 3. Sezonu ile ekranlarda yer alan hercai dizisi ne yazık ki ekranlara veda edecek.

Hercai dizisinin konusu nedir?

Dizinin temelinden doğu bölgelerinde işlenen intikam uğruna yıllarını heba eden bir senaryo yatıyor. Bu intikam daha sonları çetrefilli bir aşka dönüşecektir. Olaylar Miran Aslanbey karakterinin Nasuh Şadoğlu'ndan torunu Reyyan'ı evlenmek için istemiyle başlamaktadır.

Miran Aslanbey, karakteri Aslanbey ailesinin tek erkek çoğudur. Hal böyleyken Aslan beylerin gözdesidir. Mardin'in Midyat ilçesine İstanbullu bir iş adamı olduğunu tanıtarak gelen Miran Aslanbey, Şadoğlu ailesi ile bir ortaklık haline girmek ister ama asıl amacı elbette farklıdır.

Miran’nın oyunlarının bir parçası olan evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan büyük torun Reyyan ile evlenmek istediğini belirtir. Nasuh Şadoğlu Miran'a Reyyan yerine diğer torunu Yaren'i vermek istemektedir. Miran inatla Reyyan'ı istediğini belirtir. Miran ilk başlarda güvenilir bir kişilik resmi çizdiği için aile buna inanarak Reyyan’ı Miran’a verirler.

Evliliğin gerçekleşmesinin ardından miran ın asıl planları ortaya çıkmaya başlar.

69. bölüm final fragmanı: