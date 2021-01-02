Hercai Miran’ın annesi ölmedi mi? Dilşah karakterini kim canlandıracak?

Hercai Miran’ın Annesi Dilşah Kim? Ebru Aykaç Kimdir?

Yayın günü Cuma’ dan Pazar gününe alınan Hercai dizisinin oyuncu kadrosu gün geçtikçe genişliyor. Geçtiğimiz günlerde kadroya Zeynep rolüyle Dilara Yeşilbayrak ve Füsun karakteriyle Ayşegül Günay dahil edilmişti. Diziye Ebru Aykaç, Dilşah rolüyle katılacak.

Hercai Dilşah Kim?

Önemli karakterlerden biri olan Miran Aslanbey, yıllardır annesinin öldüğünün zannetmekteydi. Ancak senaryo ilerlemeye devam ettikçe Dilşah’ın ölmediği ortaya çıkacaktır. Dizide ilk bölümden bu yana olaylar o karıştı ki seyirci artık kimin Aslanbey kimin Şadaoğlu olduğunu karıştırıyor. Miran’ ın annesi yaşıyor ve 53. Bölümde seyircilerin karşısına çıkacak. Dizide Hazar karakteriyle tekrar aşk yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ebru Aykaç Kim?

Son projesi Çatı Katı Aşk olan Aykaç, Gülruz karakterini canlandırmıştı. Daha önce Elimi Bırakma dizisinde Serap karakterini canlandırmıştı.

Aykaç, 1975 Manisa doğumlu. 46 yaşındadır. Güneşi Beklerken ve Kırlangıç Fırtınası dizilerinde rol almıştır. Oyuncu Nihat İtmeç ile mutu bir evlilik sürdürmektedir. Bir kızı vardır. 176 boyunda ve 65 kilodadır.