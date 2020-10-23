Hercai Miran öldü mü? Akın Akınözü Hercai dizisinden ayrılıyor mu?

Hercai dizisinin en son yayınlanan 43. Bölümünde seyircinin yüreği ağzına geldi. Aslan ile Miran gece saatlarınde uçurumun kenarında birbirine girdi. Kavga esnasında Miran uçurumun kenarından düştü, Aslan ise her ne kadar yakalamaya çalışsada Miran’ ı yakalayamadı. Uçurumun kenarından düşen Miran ise suya çakıldı.

ATV’ nin izlenme rekorları kıran dizisi Hercai, 43. Bölüme ile izleyiciyi şoke etti. Azize’ nin verdiği “Miran’ ı vur” emri ile açılan ateş esnasında Miran uçurumun kenarından aşağıya düştü. Aslan ise çabalamasına rağmen Miran’ ı tutamadı. Bu sahne ile bölümün sonu oldu, izleyicinin ise kafasında tek bir soru kaldı… Vurulan kimdi ?

Hercai Dizisinden Miran Aslanbey Karakteri:

Miran karakteri Aslanbey ailesinden kalan ve soyu devam ettirebilecek olan son kişidir. Miran Aslanbey ise büyük annesi Azize Aslanbey tarafınca anlatılan intikam masalları ile büyümüştür. Kendisi soğuk ve masafeli bir karakter olmasının yanında zeki ve güçlüdür.