Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?

Miran ile Reyyan’ın sınırları zorlayan aşkını konu edinen diziden önce Azad karakterini canlandıran Tansu Taşlar ve Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası daha sonra da Hazar karakterini canlandıran Serhat Tutumluer veda etmişti. Şimdi ise Melike karakterine hayat veren Aslı Samat’ın diziden ayrıldığı konuşulmakta.
Cemal Şan ve Barış Yöş’ün yönettiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı ve yapımcılığını Banu Akdeniz’in yaptığı dizi Hercai Pazar günleri saat 20.00’da bizler ile ekran karşısında buluşuyor.
Son Güncelleme: 21.03.2021 23:41