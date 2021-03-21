Hercai Melike diziden ayrıldı mı? Aslı Samat diziye veda mı etti?

Miran ile Reyyan’ın sınırları zorlayan aşkını konu edinen diziden önce Azad karakterini canlandıran Tansu Taşlar ve Gönül karakterini canlandıran Oya Unustası daha sonra da Hazar karakterini canlandıran Serhat Tutumluer veda etmişti. Şimdi ise Melike karakterine hayat veren Aslı Samat’ın diziden ayrıldığı konuşulmakta.

21 Mart akşamı yayınlanan dizinin 64.bölümünde Melike rolü ile izlediğimiz Aslı Samat maalesef diziye veda etti. Düşük reyting oranları ile hakkında final iddiaları çıkan diziden konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yaşanan bu kadar ayrılığın ardından final iddiaları güçlük kazandı.

Cemal Şan ve Barış Yöş’ün yönettiği, senaryosunu Eda Tezcan’ın yazdığı ve yapımcılığını Banu Akdeniz’in yaptığı dizi Hercai Pazar günleri saat 20.00’da bizler ile ekran karşısında buluşuyor.

