Hercai Hazar Şadoğlu diziden ayrılıyor mu?

Hercai dizisi ATV ekranlarından yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen önemli bir dizidir. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda şok bir ayrılık yaşandı. Hercai dizisi Hazar Şadoğlu diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.
Başak Angigün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziden ayrıldığını açıklamıştı. Ayrıca Hazar Şadaoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer de diziye veda etti.
Son Güncelleme: 19.03.2021 14:28