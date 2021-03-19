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Hercai Hazar Şadoğlu diziden ayrılıyor mu?

Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda şok bir ayrılık yaşandı. Hercai dizisi Hazar Şadoğlu diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

19 Mart 2021 Cuma 14:28
Hercai Hazar Şadoğlu diziden ayrılıyor mu?
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Hercai dizisi ATV ekranlarından yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen önemli bir dizidir. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda şok bir ayrılık yaşandı. Hercai dizisi Hazar Şadoğlu diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Mia Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yönetmeni Ali İlhan’dır. Dizinin oyuncu kadrosunda Macit Sonkan, Ayşegül Günay, Ayda Aksel, Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi tecrübeli ve izleyiciler tarafından çok sevilen oyuncular yer almaktadır. Dizide Serhat Tutumluer ise Hazar Şadaoğlu karakterine hayat vermektedir. İzleyiciler Hercai dizisi Hazar Şadoğlu diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtı merak ediyor.

Başak Angigün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziden ayrıldığını açıklamıştı. Ayrıca Hazar Şadaoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer de diziye veda etti.



Son Güncelleme: 19.03.2021 14:28
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Anahtar Kelimeler:
Serhat TutumluerHercai
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