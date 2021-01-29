Hercai Gül Şadoğlu diziden neden ayrılıyor? Hercai Ebrar Demirbilek diziden ayrıldı mı?

ATV’nin sevilen dizisi Hercai’nin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Gül Şadoğlu oldu. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in üstlendiği dizide Gül Şadoğlu karakterine ise genç oyuncu Ebrar Demirbilek hayat veriyordu.

Ebrar Demirbilek ayrılıyor mu?

50 bölümdür devam eden Hercai dizisi her bölümüyle beğenileri topluyor. Dizinin başından itibaren yer alan Ebrar Demirbilek’in Mardin’de devam eden çekimlerden ayrıldığı söylendi. Dizide en sevilen isimlerden biri olan çocuk oyuncu Ebrar Demirbilek’in çekimlerin Mardin’de olması nedeniyle eğitiminden uzak kaldığı ve bu nedenle diziden ayrılacağı bildirildi.

8 yaşındaki Ebrar Demirbilek dizideki performansıyla En İyi Genç Oyuncu Ödülü’nü almıştı.

Ebrar Demirbilek kimdir?

Tam adı Ebrar Alya Demirbilek olan genç oyuncu 30 Eylül 2013 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz 3 yaşındayken kamera karşısına geçen genç oyuncu Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi önemli dizilerde yer almıştır. Vecihi Hür Kuş adlı filmde de yer alan 8 yaşındaki oyuncu küçük yaşında rağmen şimdiden kariyerine önemli yapımları yazdırdı.