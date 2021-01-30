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Hercai Gül neden yok, diziden ayrıldı mı? Reyyan’ın kardeşi Gül geri gelir mi? Ebrar Demirbilek neden ayrıldı?

Atv kanalında yayınlanan Hercai dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Gül, diziden ayrılmak zorunda kaldı. Ebrar Demirbilek'in canlandırdığı Gül karakterinin ilerleyen bölümlerde dizide yer almayacağı açıklandı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 17:45
Hercai Gül neden yok, diziden ayrıldı mı? Reyyan’ın kardeşi Gül geri gelir mi? Ebrar Demirbilek neden ayrıldı?
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3 sezondan beri ATV ekranlarında izleyicilerle buluşan Hercai dizisinden Gül'ün neden ayrıldığını ve geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Mia Yapım imzalı dizi 15 Mart 2019'dan itibaren ATV ekranlarında bizlerle buluşuyor. Sevilen dizide beklenmedik bir veda yaşandı, çocuk oyuncumuz Ebrar Demirbilek diziden ayrıldı. Dizinin hayranları bu vedadan dolayı oldukça üzgün ve oyuncumuzun geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Hercai Gül diziden neden çıktı?

Sevilen Atv dizilerinden Hercai'de 50 bölüm Gül karakterini canlandıran çocuk oyuncumuz Ebrar Demirbilek beklenmedik bir şekilde diziden ayrıldı. Dizinin hayranları bu duruma çok üzüldü ve nedenini merak etmeye başladı. Oyuncumuzun diziden ayrılma sebebi okulunun aksamasından dolayıdır. Halen Mardin'de çekimi yapılan dizide Gül karakterini canlandıran oyuncumuz, yaptığı açıklamada okulunun aksadığını ve bu nedenle diziden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Hercai Gül karakteri diziden neden ayrıldı?

8 yaşındaki çocuk oyuncumuz bu zamana kadar pek çok projede yer aldı. 2020'nin En Çok Ödül Alan Çocuk Erkek Oyuncusu seçilen Ebrar Demirbilek, 2019 yılında Hercai kadrosuna katılarak dizinin başrol oyuncusu Reyyan'ın kardeşi Gül karakterini 50 bölüm canlandırdı. Oyuncumuzun diziye veda etmesinin nedeni okul oldu. Dizinin çekimleri Mardin'de gerçekleştiği için oyuncumuzun eğitimi arka planda kalıyor ve okulu aksıyor. Ebrar Demirbilek bu durumdan dolayı diziye veda etmek zorunda kaldı.

Hercai Gül karakteri tekrar diziye gelecek mi?

Dizinin yardımcı karakterlerinden Gül, tatlı görünümüyle izleyenleri cezbetti. 2020 Yılının En Çok Ödül Alan Çocuk Oyuncusu seçilen Ebrar Demirbilek, 50 bölümlük Hercai dizisi ile ekranlar karşısındaydı. Ama oyuncumuz diziye, okulu nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Dizinin hayranları da oyuncunun diziye dönüp dönmeyeceğini merak ediyor. Ancak aktörümüz okul nedeniyle ara verdiği için diziye geri dönmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Hercai Gül karakteri

Reyyan'ın kardeşi ve ablası onu tüm ev halkı kadar seviyor. Annesi Zehra Gül'e çok düşkündür. Gül, evin prensesi ve tüm evin neşesidir. Gül, Şadoğlu ailesinin en genç üyesidir. Dedesi ona annesinin adını verdi. Herkes büyükannesine Bayan Gül dediği için ona Bayan Gül diyorlar. Hayal gücü oldukça geniş olan Gül, ailesini çok seviyor.



Son Güncelleme: 30.01.2021 17:45
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Anahtar Kelimeler:
HercaiEbrarDemirbilekATVDizi
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