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Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:36
Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 08.01.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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