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Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay biyografisi

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay biyografisi konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay biyografisi ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 19:36
Hercai Füsun kimdir? Ayşegül Günay biyografisi
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 29.01.2021 19:36
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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