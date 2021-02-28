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Hercai Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay kimdir?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Hercai Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay kimdir? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 28 Şubat 2021 Pazar gününde yayınlanan haberimizde Hercai Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay kimdir? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:37
Hercai Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay kimdir?
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Hercai dizisinin en önemli karakterlerinden biri olan Füsun ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Füsun karakterine hangi oyuncunun hayat verdiği izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hercai Füsun Kimdir? Ayşegül Günay Hakkında Bilgiler

Hercai dizisinde Füsun karakterine Ayşegül Günay hayat veriyor. Ayşegül Günay, 1969 senesinde doğmuştur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan mezun olan deneyimli oyuncu Devlet Tiyatrosuna geçtikten sonra burada oyunculuk yapmaya başladı. İlk dizi deneyimini ise 2006 senesinde Kaybolan Yıllar’da elde etti. Sonrasında ise pek çok farklı dizide yer aldı. Aşağıdaki kısımda kendisinin daha önceden yer aldığı tüm yapımlar sıralanmıştır.

  • Hercai
  • Kuruluş: Osman
  • Verda
  • Bir Mucize Olsun
  • Asla Vazgeçmem
  • Yer Gök Aşk
  • Lale Devri
  • Kaybolan Yıllar


Son Güncelleme: 28.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül GünayFüsunHercaiATV
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