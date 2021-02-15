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Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı

ATV ekranlarında başladığı günden beri ilgileri üzerine toplamayı başaran Hercai dizisinde rol alan Ebrar Demirbilek, dizide Gül karakterine hayat vermektedir. Pazar akşamları ATV ekranlarında severleriyle buluşan dizide ciddi bir ayrılık kararı söz konusu. Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat veren Ebrar Demirbilek diziden Şubat ayı içerisinde ayrılacak.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:15
Hercai dizisinin Gül’ü diziden ayrıldı
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Başladığı günden bu yana ilgileri üzerine toplayan Hercai dizisi ciddi bir ayrılık kararı ile gündemde. Dizinin Gül karakterine hayat veren Ebrar Demirbilek ailesinden uzak olmasından ve eğitim hayatının aksamasından dolayı diziden ayrılma kararı kararı aldı. 

Ebrar Demirbilek neden ayrılıyor?

Çekimleri Mardin’de gerçekleşen Hercai dizisi 3 sezondur ekranlarda popülerliğini koruyarak ilerliyor. Ebrar Demirbilek Hercai dizisine başladığı zaman ilk okul 1. Sınıf öğrencisiyken şimdi 3. Sınıf öğrenci oldu. Dizi çekimlerinin Mardin’de olması sebebiyle eğitim hayatında aksamalar yaşandı ve bu onun eğitim hayatını olumsuz etkiledi. Covid-19 sebebiyle de canlı dersler, özel dersler ve set çekimler derken baya zorladı Ebrar Demirbilek’i. 

Hal böyle olunca ailesi de bu durum karşısında perişan oldu. Bu sebeple de Demirbilek, diziden ayrılma kararını yapımcıyla paylaştı. Diziden ayrılma kararı ise yapımcı tarafından olumlu karşılandı. Ebrar Demirbilek, Hercai dizisi sonrasında İstanbul dışında çekimleri gerçekleşecek dizileri kabul etmeyecek. İstanbul’da gerçekleşecek dizilerde rol almaya gayret gösterecektir. Ailesi tarafından da Ebrar’ın İstanbul’da olması daha uygun görüldü. 

Ölüm sahnesi ile diziden ayrılacak

Hercai dizisinden ayrılma kararı alan Ebrar Demirbilek, diziye vedası  ölümü ile gerçekleşecektir. Mart ayında ekranlara gelecek bölümde Gül karakterinin ölüm sahnesi izleyicilerle buluşacak ve severlerini hüzne boğacaktır. Ölüm sahnesi ise herkesi ağlatacak şekilde olacağı edinilen bilgiler arasında.

Ebrar Alya Demirbilek Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Demirbilek, 30 Eylül 2013 doğumludur. Dizi hayatına Sen Benimsin dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Yalan Dünya, Çocuktan Al Haberi, Meleklerin Aşkı ve Vecihi Hür Kuş projelerinde bulunan Demirbilek, bu projeler sonrası 3 sezondur ekranlarda yer alan Hercai dizisinde Gül Şadoğlu karakterine hayat vererek adından söz ettirmiştir. 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:15
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Anahtar Kelimeler:
VedaGül HanımReyhanDiziATVHercai
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