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Hercai dizisinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın hayat hikayesi!

Birçok kişinin merak ettiği Hercai dizisinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın hayat hikayesi! hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 7 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak Hercai dizisinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın hayat hikayesi! konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:42
Hercai dizisinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın hayat hikayesi!
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Cuma akşamları ekranlara gelen Hercai dizisi, en çok sevilen dizilerden biridir. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncularını katarak dikkatleri üzerine çeken diziye Sultan’ın oğlu olarak Aslan karakteri katıldı. Aslan’ın gerçek adı Doğan Bayraktar’dır. Doğan Bayraktar son olarak çok sevilen dizilerin başında gelen Savaşçı dizisinde boy göstermişti.

Doğan Bayraktar Kimdir?

Hercai dizisine Aslan Aslanbey karakteri olarak katılan Doğan Bayraktar, 8 Ağustos 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açtı. Nişantaşı Üniversitesi’nde Sivil Havacılık ve Kabin Memurluğu bölümünü bitirdi. Kendisi 82 kilo olup 1.87 boyundadır. 2015 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyurdu. Bu yarışmadan sonra oyunculuğa başladı.

Hercai dizisinden önce sevilen dizi Savaşçı dizisinde Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez karakterini canlandırdı. Bu dizideki başarısından dolayı Hercai dizisine davet edildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
HercaiDoğan BayraktarAslan Aslanbey
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